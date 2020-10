‘La venta legal de ranas ataca el tráfico ilegal y su extinción’

Una gran polémica se ha desatado en el país por la licencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le otorgó a la sociedad Tesoros de Colombia para ampliar su catálogo de especies con fines de zoocría comercial a 23 especies de fauna silvestre de todo el país.

(Contexto: ¿Qué ocurre con polémica licencia que permite cazar fauna silvestre?)

Esto significa capturarlas en su hábitat, reproducirlas en zoocriaderos, regresar los animales capturados a donde fueron extraídos; mientras que los demás son comercializados fuera del país, legalmente.



El escándalo se inició cuando Julio César Gómez Salazar, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), interpuso una demanda ante la sección primera del Consejo de Estado que busca la nulidad de esa licencia, ya que de las 23 especies, cinco están en su jurisdicción y algunas están amenazadas.



“Esa resolución riñe contra los principios conservacionistas de la autoridad ambiental, sobre todo de esas cinco especies (tres ranas y dos aves, la tángara y el gallito de roca), que están amenazadas; especies que si las sacamos de nuestros ecosistemas, perdería interés nuestro paisaje ecoturístico ambiental”, señaló Gómez.



EL TIEMPO habló con el zootecnista y conservacionista colombiano Iván Lozano sobre lo que busca con esta licencia, las críticas y por qué es necesario tener zoocriaderos para atacar el tráfico ilegal de fauna, la tercera actividad ilegal más lucrativa, justo después del narcotráfico y la trata de personas.(También: Anla responde a críticas sobre decisión que permite cazar fauna)

¿Qué es Tesoros de Colombia?

El proyecto complementario del Bioparque La Reserva que hace educación e investigación es Tesoros de Colombia, fundado por conservacionistas preocupados por el alarmante crecimiento del tráfico ilegal de ranas venenosas a nivel internacional.



Básicamente, Colombia no permite la exportación de sus especies, pero promueve su uso sostenible. Desde 1978 se reglamentó la zoocría con la intención de que exista el uso sostenible, en este caso, de fauna, para evitar que haya tráfico ilegal que acabe las especies. Es decir, con la venta legal de ranas estamos atacando el tráfico ilegal y su extinción.

¿Cómo funciona?

No solo se puede conversar sin tocar, hay que buscar las amenazas, enfrentarlas de manera práctica. Empezamos con la rana venenosa de Lehmann, endémica del país, que vive únicamente en el Valle del Cauca, que está en peligro de extinción. Se tomaron 15 parejas de ranas que llegaron de zoológicos en su momento. Logramos establecer una colonia pequeña en terrarios, luego empezamos a exportar números no muy grandes (porque es una especie que se reproduce lentamente).



Así logramos detener la colecta para Estados Unidos, porque hicimos un trabajo de educación con los criadores que recibieran las ranas. Entonces, la demanda se llenó.(Recomendado: Descubren por primera vez en EE. UU. un nido de avispones gigantes)

¿Cuántas ranas exportan y cuánto cuestan en el mercado?

Depende. Nosotros se las vendemos a criadores que están fuera del país (cualquier persona que quiera reproducir ranas en cautiverio). Hay ranas que arrancan entre los 25 dólares. Miramos el precio de tráfico ilegal y empezamos cobrando por debajo y ya hemos venido bajando un 30 por ciento los precios de las especies cada tres años.



Por ejemplo, el caso de la Phyllobates terribilis, que es una rana muy famosa, amarilla con ojos negros, hace cinco años se dejó de colectar en su hábitat a nivel mundial, porque lo que hicimos fue reproducir muchísimas, las mandamos y les bajamos el precio, que estaba en 150 dólares, ahora están en 25 0 30 dólares. Entonces, así no vale la pena que una persona venga a robárselas de la selva. Se les dañó el negocio.

¿Cuál es la razón de esta nueva licencia que incluye nuevas especies?

Nosotros le demostramos a la Nación que detuvimos el tráfico ilegal de algunas especies de ranas que están en peligro de extinción. Además, Tesoros tiene un proyecto que no solo tiene que ver con la compensación de ley, y es la repoblación. Si cojo 10 animales en su hábitat, se reproducen y los primeros 10 animales que nazcan se usan para reponer los que sacamos. (Lea: ‘En 5 años perdimos 500.000 hectáreas de bosque y recuperadas, cero’)

¿Pero cómo extraer si no se tienen estudios poblacionales?

En el caso de las aves, por ejemplo, el gallito de roca, previendo el asunto de no tener ningún impacto ambiental negativo, hicimos la solicitud en tres departamentos diferentes para obtener 20 aves, el tamaño del área en donde podemos revisar que no se afecte la población es enorme.



Ahora, si hay solo dos o tres, pues no las tocamos, porque nosotros haremos estudios de abundancia de población, así como se presentó ante la Anla estudios de población formales; antes de sacar algo, se hace nuevamente una evaluación.

Expertos dicen que hay inconsistencias en los estudios entregados a la Anla..

Estos fueron realizados dentro del proceso de modificación de la licencia ambiental en la Anla, que terminó con la expedición de la Resolución 2370 de 2019. Estas actividades no se van a realizar de manera indefinida y su desarrollo dependerá de las condiciones que presenten las poblaciones, las cuales pueden variar por disminución de su hábitat ante la falta de control de las autoridades.



Ahora, rechazamos la campaña de desprestigio que ha puesto en peligro la seguridad de nuestro equipo. Además, quiero decir que tampoco usaremos la licencia sin la previa conciliación y acuerdo con las comunidades y Corporaciones Autónomas.

¿Qué sabemos del tráfico ilegal del gallito de roca?

No hay datos publicados de tráfico del gallito de roca, pero nosotros conocemos que son especies que están llegando en grandes números a mercados como China y Rusia, que salen por el río Amazonas y por vía marítima, rutas que usa el narcotráfico.

En el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, Risaralda, se puede observar el gallito de roca, entre más de trescientas especies de aves reportadas. Foto: Cortesía: Álvaro Ríos Díaz. Parques Nacionales Naturales

¿Y promover su captura no las pone en peligro?

Es muy difícil que otro conservacionista busque hacer lo mismo por la dificultad y el costo de esto, porque financiarse con individuos vendidos o que han sido enviados a zoológicos, acuarios, criaderos, no te da un balance positivo.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

LEYROJ@ELTIEMPO.COM@Fanzinerosa