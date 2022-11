El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, defendió en una entrevista a EFE la opción de cancelar la deuda de algunos de los países más vulnerables ante el cambio climático, como pidieron varios de sus líderes, así como el Secretario General de la ONU, António Guterres.

(Lea también: Presidencia de la COP27 augura acuerdo 'satisfactorio' sobre pérdidas y daños)



En la cumbre del clima de Sharm el Sheij (COP27), Timmermans, que además es responsable del Pacto Verde Europeo, habló también de las inversiones de la Unión Europea en África, donde justificó el impulso al gas -combustible fósil que valoró como posible energía de transición- pero pidió que los países no inviertan en carbón ni en petróleo, sino que apuesten por fuentes renovables.

¿Apoyaría la UE un texto en la COP27 en el que no se mencionen los combustibles fósiles?

Facebook Twitter Linkedin

Frans Timmermans. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos completamente en línea con lo que acordamos el año pasado en Glasgow, que incluía una clara mención sobre que perseguiríamos la eliminación gradual del carbón y sé que hay otras delegaciones que buscan más texto sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La UE está a favor de un texto en esa línea.

¿Estaría de acuerdo en cancelar la deuda de los países más vulnerables ante el cambio climático, como dijo António Guterres?

Creo que el Secretario General Guterres hizo un comentario muy importante sobre el hecho de que para algunos países la deuda se está volviendo insostenible, especialmente si esta deuda está vinculada a tener que reconstruir una y otra vez después de un huracán o de un tifón. Tendremos que estudiar la forma de tratar las deudas en el ámbito mundial. La cancelación de algunas deudas estará sin duda en el menú, pero también otras formas de deuda con plazos más largos, préstamos de fácil acceso y más subvenciones en nuestra financiación climática.

¿Apoyaría la Comisión Europea un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la industria del gas y del petróleo?

Estamos a favor de gravar a las empresas que se han beneficiado desproporcionadamente de la crisis energética, y es algo que hemos propuesto a nuestros Estados miembros. Algunos Estados miembros ya lo han impuesto a sus empresas. Creo que toda esta cuestión de asumir la responsabilidad de la situación actual no sólo deben hacerla los ciudadanos, sino también las empresas y especialmente aquellas que se benefician desproporcionadamente de la situación.

(Le puede interesar: Apoyo financiero de países ricos para enfrentar crisis climática es 'engañoso')

Usted dijo en una rueda de prensa que los lobistas -grupos de presión- tienen que estar en la COP27.

Yo acepto la presencia de todos. Está en la fibra moral de cada uno resistirse o no a los lobistas. Pero necesitamos tener un diálogo con el sector energético sobre su papel en la transición energética. Aquellos que aún no están preparados para hacer esa transición deben escuchar el mensaje claro de nuestra parte: los combustibles fósiles no tienen futuro y necesitamos un sistema energético descarbonizado. Pueden desempeñar un papel en él, pero tienen que descarbonizarse.

¿Se plantea que el Reglamento de la UE contra la deforestación importada se aplique también a otros ecosistemas, además de los bosques, y que extienda la protección de los derechos humanos?

La deforestación es una de las prioridades de la UE. Queremos luchar contra ella y no sólo queremos proteger los bosques primarios, sino también a las personas que viven en esos bosques, proteger sus medios de vida y darles la oportunidad de desarrollarse, de formar parte de la sociedad en sus términos y no en los de otros. Estoy deseando hablar con el presidente Lula sobre este tema muy pronto, porque espero que, junto con Brasil, la UE pueda desarrollar algunas ideas realmente buenas en este campo.

(Le recomendamos: Crean un grupo de alto nivel para acelerar la financiación climática)

Europa está invirtiendo en la expansión de los combustibles fósiles en África, lo que ha recibido muchas críticas. Algunos dicen que Europa se está aprovechando de esos gobiernos africanos y lo llaman colonialismo. ¿Cuál es su postura ante esta afirmación?

También hay países africanos que nos acusan de neocolonialismo si les decimos que no desarrollen su industria de combustibles fósiles. La mejor contribución que podemos hacer al desarrollo de África es asegurarnos de que puedan beneficiarse de las energías renovables más de lo que lo hacen hoy. El verdadero futuro, también para África, está en las energías renovables, no en los combustibles fósiles, pero a veces es muy difícil encontrar la tecnología, los conocimientos técnicos, y las empresas que inviertan en renovables. Eso es lo que debería hacer Europa, ayudar a África a desarrollar estos sectores a la velocidad de la luz. Porque no hay límite para el sol, no hay límite para el viento, y África podría repotenciarse y convertirse en un continente muy poderoso sobre la base de una energía renovable, que es más barata y más sostenible, y que puedes llevarla a todos los rincones de África, incluso a las partes más remotas que no tienen acceso a la electricidad. Actualmente hay 600 millones de africanos sin acceso a la electricidad. Los combustibles fósiles no resolverán ese problema. Las energías renovables sí pueden hacerlo. Yo les argumento que no les vamos a decir lo que tienen que hacer, pero les vamos a aconsejar que al menos no apuesten por el carbón, ni por el petróleo. El gas puede ser una energía de transición, como en Europa, pero al final lo único que tendrá un efecto positivo a largo plazo es la energía renovable. Si invierten tanto en combustibles fósiles crearán activos sin mercado, pero tenemos que ayudarles con el conocimiento técnico y con la capacidad industrial.

ISAAC J. MARTÍN Y MARTA MONTOJO (EFE)