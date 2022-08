Colombia tiene cuatro especies de tigrillos. El Leopardus tigrinus es el más pequeño de todos, y se conoce poco de él. Su nombre común es tigrillo lanudo y, por ejemplo, se sabe que habita en la región Andina y puede estar presente en las tres cordilleras. Le gustan los bosques altoandinos y los páramos, zonas con condiciones frías y muchos ríos.



A pesar de que es carnívoro no representa una amenaza para los humanos, pues se alimenta de roedores y aves, y por su tamaño, a lo lejos podría ser fácilmente confundido con un gato doméstico con manchas de leopardo.

En Colombia, se cree, existen apenas 200 individuos de tigrillo lanudo, pero ello no se puede afirmar porque se desconocen por completo su comportamiento, hábitos y cantidades. Además, la deforestación, la agricultura y la cacería han puesto en jaque a los pocos que aún pueden quedar, y en toda la región de Suramérica, donde habita, está categorizada como una especie vulnerable a la extinción.

Por lo anterior, diez investigadores de la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Nacional comenzaron desde el 2021 a desarrollar una de las apuestas de investigación más ambiciosas que se hayan realizado en el país sobre el Leopardus tigrinus, utilizando cámaras trampa para monitorear al animal en Zipaquirá, Tabio, Cogua, Cajicá, Ubaté, Sutatausa y Carmen de Carupa.

“Este es un proyecto grande. Tenemos el interés de concientizar a las personas que viven en las zonas rurales que tienen bosques naturales en sus fincas para que puedan convivir y valorar mejor el entorno, que es el hábitat de esta especie, y recuperarlo. Hemos evidenciado que estas zonas del centro de la Sabana y la provincia de Ubaté están muy afectadas; la gente, por ejemplo, siembran muchos cultivos de papa y esto va desplazando y elimina recursos que esta especie de tigrillo puede utilizar en condiciones normales”, dice Felipe Bosa, docente investigador de la Universidad de Cundinamarca y uno de los líderes del proyecto.

De acuerdo con Bosa, si bien el tigrillo lanudo no es una especie exclusiva de Colombia, pues habita también en Venezuela, Ecuador, Perú, las Guayanas, Brasil y Bolivia, en nuestro país sus poblaciones parecen estar desapareciendo. Por eso buscan identificar áreas de importancia para la conservación de la especie en los municipios de la región central del país.

Los parches de deforestación en el bosque altoandino son los que más afectan la movilidad del tigrillo lanudo, aunque se cree que podría adaptarse a ello. Foto: Cortesía

Hasta el momento, la investigación –que ya lleva un año y medio en desarrollo e irá hasta finales de 2022– ha logrado registros a través de cámaras trampa en zonas rurales de los municipios de Tabio, Zipaquirá, Tenjo y Subachoque y ha identificado, por ejemplo, que el animal puede adaptarse a ecosistemas fracturados, lo cual quiere decir que, dado su pequeño tamaño, al parecer la falta de bosque no lo afecta tan fuertemente mientras existan parches por los cuales pueda moverse, aunque son resultados preliminares.

“Parece que acepta cierta fragmentación dentro de su ecosistema, entonces podría convivir con poblaciones rurales y campesinas porque parece que se adapta en cierto grado a la presencia y actividades del hombre”, destaca el experto, y agrega que el Leopardus tigrinus es una especie indicadora, es decir que su presencia en un ecosistema demuestra la buena conservación de este.

El tigrillo lanudo es de un un tamaño apenas más grande que el de un gato. Foto: Cortesía

“En esta zona que estamos caracterizando en el proyecto no se había trabajado antes. Es decir, en esta región donde se ha identificado la presencia de la especie antes no se había podido detectar. Es algo novedoso porque se sabe muy poco del comportamiento de la especie. Por ejemplo, qué hábitos reproductivos tienen, si se reproducen con varias hembras o son monógamos, qué cantidad de presas consumen, qué tanto se distribuyen en la región, qué tanto pueden dispersarse son datos que no se conocen aún”, enfatiza Bosa.

Los expertos quieren conocer el comportamiento reproductivo del animal, lo cual ayudaría a desarrollar mejor una estrategia de conservación. Hoy no se sabe si el también llamado leopardo tigre tiene una pareja para toda la vida o si los machos se reproducen con varias hembras.

El investigador, que trabaja de la mano de dos estudiantes del pregrado en Zootecnia, Mariana Vergarillo y William Gómez, además de investigadores de posgrado del Grupo de Conservación de Fauna Silvestre de la Nacional, manifiesta que mucho de este trabajo de investigación no sería posible sin el apoyo que han brindado entidades gubernamentales como las alcaldías de los municipios de Sutatausa y Ubaté o la Policía de Carmen de Carupa.

Ahora que ya están entrando en la etapa final, el reto será que los datos que han logrado conseguir se conviertan en charlas y estrategias que permitan proteger y conservar al desconocido felino que en Colombia está en alto riesgo de desaparecer.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

