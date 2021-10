Tigrilla bebé que llegó agonizante fue salvada por expertos de la Urras

Una cachorra de tigrillo, que debió ser tratada con oxígeno, canalizada y estabilizada, fue salvada de morir por el personal de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (Unal).

El ejemplar, encontrado por miembros de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en Guaduas (Cundinamarca), fue atendida inicialmente en esa entidad, pero debido a su mal estado de salud fue remitida a la Urras para tratar de salvarle la vida.

(Lea también: Científicos desarrollan café hecho en laboratorio que es más sostenible)

“Es una hembra, llegó muy grave, sin pelaje en las patas, agonizante, con pulgas, pero se le ha dado toda la atención especializada que requiere; hoy, una semana después de haberla recibido, ya come, camina y se mantiene alerta”, aseguró Miguel Nova, médico veterinario de la Urras, la evolución de la cachorra que fue remitida por la CAR a la Unidad de la Unal.

Facebook Twitter Linkedin

A su llegada a Urras la cachorra requirió oxígeno y atención 24/7, pero ya come por su cuenta, camina y está alerta. Foto: Unimedios

El espécimen, que a simple vista parece un cachorro de gato, aún no ha sido clasificado y no ha sido posible establecer si se trata de un Leopardus tigrinus, o tigrillo lanudo, una especie clasificada como vulnerable, o un Leopardus pardalis, conocido también como ocelote, por lo que todavía no se ha determinado su edad y otras características.



“No sabemos qué pasó con ella: pudo haber sido capturada para tráfico ilegal y después abandonada, o de pronto su madre murió y quedó sola, su mamá pudo haberla abandonado por huir de algún depredador o del ser humano; no podemos asegurar cuál había sido su historia, lo cierto es que nos hemos dedicado 24/7 a este individuo y ya hemos logrado que coma y se levante”, precisa el veterinario de la Unal.

(Le recomendamos: Subsidios a combustibles podrían usarse en pobreza y cambio climático: Pnud)

Intervenciones complejas

Después de su recuperación y rehabilitación, la Urras realizará un diagnóstico y recomendaciones sobre el futuro del animal. “Aunque logramos salvar y cuidar a muchos de los animales que llegan aquí, muy pocos pueden ser reincorporados a su hábitat natural. En este caso, es poco probable que pueda ser liberada, nosotros la cuidamos y alimentamos, pero lamentablemente no tendrá el aprendizaje que le proporciona su propia especie”, precisa Nova.



Hoy el felino está recibiendo alimentación con fórmulas especialmente diseñadas por el personal de Urras y se le suministra calor a través de una manta térmica. “Es una alegría muy grande ver cómo se va recuperando; aunque el proceso será largo, vamos bien”, puntualiza el médico veterinario.

(Le puede interesar: Hábitats de los delfines de río podrían convertirse en 'desiertos de agua')

Actualmente en las instalaciones de la Unidad hay dos tigrillos más: uno que estaba herido y al que fue necesario amputarle una pata trasera, y otro más que tenía un campesino en su poder. También hay zorrillos, tortugas, todo tipo de aves y algunas serpientes.



La Urras recibe entre 100 y 150 animales al mes, de todas las especies –mamíferos, aves, anfibios–, y muchos de ellos requieren intervenciones complejas. “Tenemos un quirófano moderno, capacidad para realizar todo tipo de exámenes de laboratorio, radiología, y un personal de profesionales, técnicos y estudiantes dispuestos a salvar a los animales”, asegura el veterinario Nova.



Desde su creación en 1995, la Urras se convertido en una opción de vida para el manejo médico, nutricional y biológico de animales silvestres colombianos objeto de tráfico ilegal y accidentes fortuitos.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Con información de Unimedios

Encuentre también en Medioambiente

- Minambiente abre convocatoria para financiar proyectos ambientales



- Arabia Saudita promete más de mil millones de dólares para cambio climático



- Boris Johnson admite temor de que la COP26 no logre los avances necesarios