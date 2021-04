Temporada de huracanes será más fuerte y podría impactar a Colombia

Como cada año, entre mediados de agosto y mediados de octubre de todos los años se incrementa la posibilidad de formación de ciclones tropicales. Es decir, en condiciones normales se forman en promedio 12 tormentas tropicales, 6 huracanes y 3 huracanes mayores (Categoría 3 – 5, conforme la escala Saffir-Simpson).

Sin embargo, según el pronóstico que ha hecho la Universidad Estatal de Colorado, es que este año se espera una temporada que podría estar por encima de lo normal. Aún se desconoce el número de huracanes que podrían presentarse.



Además, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), “a la fecha no se sabe cuántos huracanes podrían impactar el territorio nacional, el pronóstico de la Universidad de Colorado es una importante previsión de las temporadas de huracanes, sin embargo, no es la previsión oficial la cual se espera se publique a mediados o finales de mayo por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) - NHC (National Hurricane Center)”.

Para estar alertas a lo que pueda ocurrir, especialmente en la región Caribe y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam advierte y recomienda a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a los Consejos Departamentales y Municipales, que junto con las comunidades, se tomen las medidas necesarias para evitar pérdida de vidas humanas y bienes materiales.



"El Ideam ya inició un seguimiento detallado de las condiciones océano-atmosféricas del Atlántico y el Mar Caribe y con base en el plan operativo acordado con los países de la región, coordinará conjuntamente con el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) la emisión de avisos y alertas con destino a los tomadores de decisiones y a los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con los lineamientos contemplados dentro del 'Protocolo Nacional ante Huracanes y otros ciclones tropicales'", señaló el instituto.

