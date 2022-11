En la cumbre climática de la ONU (COP27) la representación colombiana fue de más de 200 personas, entre delegados de distintas organizaciones, empresarios e integrantes del Gobierno. Allí hay un grupo diverso de 30 personas, entre jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos asistieron al encuentro a dejar su posición sobre la importancia de incluir a las comunidades en las discusiones que definen el futuro del planeta.

Una de ellas es Tatiana Fernández, representante de las juventudes y líder de la ONG Tierra Libre, quien habló con EL TIEMPO desde Sharm el-Sheij (Egipto), lugar en donde se desarrolla la conferencia que se inició el pasado 6 de noviembre y culminará mañana viernes.



La joven –nacida en Sumapaz y defensora de los derechos humanos– explica por qué es importante la participación de los jóvenes en estos espacios y también opina acerca de algunos planteamientos del Gobierno Nacional.

Es su primera participación en una COP. ¿Qué esperan lograr?

Nos parece que una forma de tener incidencia es en este tipo de espacios como la COP. Espacios de incidencia y decisión, sobre todo de las comunidades campesinas, indígenas y afro, que son las que sostienen el mundo, sostienen la biodiversidad y el enfriamiento del planeta. Nosotros llevamos muchos años trabajando en esto, pero yo fui invitada a participar de la COP 27 porque Tierra Libre es una organización defensora de derechos humanos colectivos, es decir, de las posibilidades de que las comunidades puedan decidir sobre su futuro. Y estuvimos involucrados el año pasado también en la movilización social del estallido del 2021.

Tatiana Fernández (izq) junto a la ministra de Ambiente Susana Muhamad (ctr) y otros representantes de las comunidades presentes en la COP27. Foto: ONG Tierra Libre

Entonces recibimos una invitación de la Consejería de Juventud, y la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, con muchos otros que estuvieron en la movilización social. Pasamos por una serie de acuerdos en los cuales yo fui seleccionada para venir en representación de las juventudes populares, que han estado más lejanas de los procesos de incidencia y decisión global.

Llegué a la COP gracias a un esfuerzo entre el Ministerio de Ambiente y la Consejería Juventud, pero sobre todo como un reconocimiento a los movimientos sociales populares. Precisamente acabo de salir de una reunión que tuvimos la sociedad civil con Susana Muhamad y hablamos sobre qué ha pasado durante estos días y cuáles son las proyecciones que tiene el país. También sobre cuál sería la ruta que desearíamos construir de manera colectiva entre el Ministerio de Ambiente, el Estado, las organizaciones y los movimientos sociales.

¿Y qué lograron allí?

El Gobierno viene con cuatro puntos que quiere posicionar en la COP y para el año siguiente. Las cuales son: Uno, que en la COP se haga un reconocimiento de que hay que detener aquí y ahora, o pronto, la extracción para combustibles fósiles. El mundo no puede seguir funcionando bajo combustibles fósiles y en ese mismo sentido, digamos, el apoyo a esa movilización ciudadana. Y ahí es importante el apoyo al Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles que se viene impulsando desde países del sur global y al cual Colombia se sumará como uno de los países continentales que busca apoyo para que el año siguiente, en la nueva COP, se haga un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.

El segundo punto del Gobierno es la reestructuración del financiamiento mundial y la organización para la posibilidad de compensación y transición económica de países productores y la necesidad de que los ministros de Hacienda de los países vengan a la COP, porque estamos hablando de financiación y eso tiene que ver con cooperación internacional.

Pero lo que se necesita en ese sentido, que viene con el tercer punto, es la condonación de 10 por ciento de la deuda externa a los países en desarrollo el siguiente año, para que pueda haber una apertura de espacio fiscal de inversión en cambio climático. Para Colombia eso representa 7 billones de pesos del presupuesto nacional que podrían indicarse directamente a la acción climática. Y finalmente el cuarto punto es la creación de un fondo de pérdidas y daños.

En esos cuatro puntos nosotros estamos de acuerdo porque entendemos que el gobierno nacional está entrando recién y esta COP fue muy rápida, pero para el año siguiente buscamos lo siguiente: Uno, que hubiese mucho más entrenamiento. Dos, participar en las negociaciones, no solamente en representación –como hemos venido aquí– a aprender, a conectarnos con otras organizaciones del mundo que hacen lo mismo que nosotros, sino también a ser parte del equipo de negociadores y, además de eso, poder hacer parte de un equipo de verificación y seguimiento de los compromisos que se adquieran en la COP y de la forma en la que se van a implementar en Colombia.

Las COP siempre han sido criticadas porque dicen que los jóvenes no son escuchados, ¿usted piensa lo mismo?

Hay países que ya llevan adelantado este proceso que nosotros recién estamos iniciando, por eso nos parece importante y realizable la posibilidad de hacer parte de los equipos de negociadores y de comisiones de seguimiento y verificación de lo que se acuerde acá, porque otros países ya lo están haciendo. México tiene jóvenes en las negociaciones y otros países de América Latina también. Sin duda, este sí es un encuentro burocrático, lleno de gente encorbatada en la mitad del desierto que llega en avión privado y que anda todo el tiempo en taxis privados también.

Son dos mundos, un mundo financiero y, al mismo tiempo, un montón de organizaciones sociales, de movimientos ciudadanos que llegan en tenis, en sandalias, con sus vestidos originarios, a decir aquí estamos y no nos vamos a ir. Y eso me parece muy importante. Y creo que sin duda la COP no deja de ser ese espacio.

Pero lo que nos parece importante es que haya una disposición, en principio una voluntad política del gobierno, pero a partir de ahí hay unos compromisos muy serios con lo que significa participar en estas COP. Entonces, yo creo que lo que vemos es una gran oportunidad, pero asimismo un gran compromiso.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

