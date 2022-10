En la oficina de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, hay una foto del presidente Gustavo Petro en Caño Cristales. También una caja con las firmas recogidas para prohibir el fracking en Colombia. Una camisa negra que lleva estampada la frase 'El cambio es sin fracking', y una pañoleta verde, símbolo de la lucha feminista.

Detrás de esa oficina hay una pequeña sala de reuniones con dos sillas de ratán, un sofá y un par de helechos ornamentales que dan un aire a espacio calmo y natural. Allí nos atiende Muhamad, una de las ministras más cercanas a Petro, quien trabajó por varios años con una empresa petrolera y hoy defiende la teoría de que se requiere urgentemente una transición energética, aunque enfatiza que no puede ser la noche a la mañana.

En entrevista con EL TIEMPO, la ministra de Ambiente habla sobre cómo están trabajando para frenar la deforestación, cuáles son los planes que tienen para su primera Cumbre Climática (COP27) que será en noviembre, sobre el golpe que ha sido una propuesta de la representante Katherine Miranda en la reforma tributaria y el bajo (aunque concertado) presupuesto que recibió el sector; entre otros temas.

Ustedes entraron con un plan definido para los primeros 100 días de gobierno, ¿qué han logrado y qué les falta?

Estamos trabajando para que en los primeros 100 días podamos declarar la expansión de dos áreas protegidas. Vamos a tomar también unas decisiones importantes con respecto a la protección de las reservas ambientales y la minería y vamos a lanzar un bloque ambiental para Cartagena y la recuperación de la bahía de Cartagena. En eso estamos trabajando fuertemente. Y obviamente la ruta (de implementación) del Acuerdo de Escazú que es un gran impulso que tenemos que generar en derechos humanos, en participación ciudadana. Hemos avanzado en la radicación del proyecto de ley de fracking, ya será los tiempos del Congreso que avanzará en la prohibición de fracking que es otro de los temas claves.

Rueda de prensa del proyecto de Ley de Prohibición de Fracking y la explotación de Yacimientos No Convencionales. La ministra de Ambiente (centro) lideró la presentación del proyecto. Foto: Mauricio Moreno

Hablando de minería, ¿qué se viene para el sector?

Tenemos una sentencia del Consejo de Estado que salió en agosto que nos conmina a hacer un ordenamiento territorial en donde definamos con claridad cómo proteger los ecosistemas estratégicos y que digamos desde el sector ambiental donde se puede hacer minería y dónde no se puede hacer minería y aquí viene un proceso de decisiones estratégicas de acuerdo a esa sentencia durante los próximo dos años. Algunas de las decisiones van a salir muy pronto antes de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno.

Hablemos del mayor problema ambiental del país: la deforestación. ¿Cómo es el plan que tienen para frenarla?

Incluye acuerdos con los campesinos, con los indígenas y las comunidades negras que les permita una inclusión real en el estado social de derecho y acuerdos para que a cambio de no deforestar tengan no solamente incentivos y reconocimientos sino una inclusión económica real en un nuevo tipo de economía que queremos trabajar que es la economía forestal y la economía de la biodiversidad. Incluye la ‘paz total’ porque muchos de los grupos que están hoy al margen de la ley y están hablando con el comisionado de Paz son también determinadores de deforestación.

Incluye que podamos con la fiscalía llegar a aquellos determinadores de la deforestación, los que están financiando la problemática y no que estén solamente capturando a los campesinos en territorio cuando son otros poderes políticos y económicos los que terminan involucrados en estas grandes operaciones. Y finalmente acciones de contención, por ejemplo con los dos helicópteros que pudimos con la cooperación americana tener para apagar incendios.

Así se ha comportado la deforestación durante los últimos años. Foto: IDEAM

Se viene el trimestre de final de año, que es cuando más se deforesta. ¿Esas acciones van a ser suficientes para disminuir la pérdida de bosque?

Este año empezamos con un déficit importante porque el primer trimestre ya fue de 11 por ciento más que el primer trimestre del año 2021. El Gobierno entró en agosto pero ya llevamos un acumulado negativo. No sé si vamos a lograr disminuir la deforestación con respecto al año pasado. Pero sí esperamos que en los puntos donde actuemos baje la deforestación y nos muestre que la estrategia sí funciona.

¿Y cuáles van a ser esos puntos?

Estamos trabajando en el arco de la deforestación amazónica y hemos encontrado 22 puntos clave donde estamos implementando la estrategia.

¿Y el Catatumbo y el Chocó?

Esas regiones también las tenemos que trabajar. Pero en este momento nos estamos concentrando en este arco de deforestación amazónica que constituyó el 66 por ciento de la deforestación el año pasado.

Deforestación en la zona norte del Chocó, uno de los núcleos activos de perdida de bosque en el país. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Hablemos del presupuesto del sector ambiental. Aumentó 3 % de manera nominal, si se ajusta a la inflación el presupuesto realmente disminuyó 1,3 %. ¿Son suficientes los fondos?

Definitivamente no es suficiente. Pero quiero hacer claridad de que esto fue un acuerdo político del consejo de ministros. Aquí tenemos que superar la lógica de que cada ministro va al congreso a una rapiña de recursos, esa no es la forma de operar de este Gobierno.

Hay que recordar además que el presupuesto que radicó el presidente Duque en el congreso para el 2023, porque eso lo deja en un inicio el gobierno anterior, reducía en un 30 por ciento los recursos al sector ambiental, y en un consejo de ministros lo que logramos fue volver a nivelar el presupuesto 2022 con respecto al 2023 para que quedaran prácticamente iguales. Obviamente no es suficiente hacia adelante pero quería hacer esa claridad.

La reforma tributaria también le quita el impuesto al carbono al sector…

Esa fue una discusión que trajo la ponente Kathrine Miranda que en la ponencia quitó la destinación específica del impuesto al carbono. El Gobierno no está de acuerdo con eso y estamos hablando ella para que en segundo debate se vuelva a incluir esa destinación específica. Ese sí me parece que es un golpe muy importante al presupuesto y sobre todo los recursos sostenibles del sector. Y estamos trabajando para que eso vuelva a entrar.

Se viene su primera Cumbre Climática COP 27 y Colombia quiere ser líder, ¿con qué objetivos van?

Queremos poner a Colombia en el foco internacional. Porque esto implica oportunidades de inversión para la transición energética, agroecológica y para los planes de desarrollo sostenible del gobierno. Queremos también ser muy sólidos en nuestro compromiso con el cambio climático y expresar la dificultad que hay hoy en el mundo y la necesidad de ser más ambiciosos. Y sobre todo todo avanzar en los debates claves de la COP. Es increíble que no se quiera avanzar en una meta de adaptación cuando eso es lo que nuestros países más necesitan. ¿Cómo es posible que no tengamos claridad hoy en el mundo de cómo vamos a mitigar el hambre? Que es también una parte de esta situación del cambio climático. Cuánta población hay hoy en vulnerabilidad y riesgo. Y lo que siento es que en esta cumbre del clima la población y su vulnerabilidad no están en el centro de la discusión. En el centro de la discusión están más mecanismos financieros pero no hay una aproximación en cuanto a los riesgos que estamos teniendo y cómo nos unimos como países para enfrentarlos.

EDWIN CAICEDO

