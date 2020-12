'Sí hay plomo en agua de dos municipios de Boyacá': Superservicios

En una reunión con autoridades civiles, ambientales y prestadores de siete municipios de Boyacá, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, entregó los resultados de las muestras de agua tomadas por la entidad luego de la alerta emitida por la Procuraduría sobre la presencia de plomo en la Laguna de Tota, de la que se abastecen algunos acueductos del departamento.



Uno de los principales hallazgos es la presencia de plomo y cloro residual por fuera de los límites permisibles en la muestra de agua tomada en la red de distribución de la Asociación de Usuarios del Acueducto Las Delicias, de la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba.



"Además, se evidenció que este prestador rural no realiza tratamiento al agua que entrega a sus usuarios. Asimismo, aunque se determinó que no se abastece de la Laguna de Tota, también se detectó presencia del metal pesado en el límite de los parámetros permisibles en el agua que entrega la Asociación de Usuarios del Acueducto Tajamar La Bóveda de Firavitoba", indicó la Superservicios en un comunicado.



"Este es un llamado de atención no solo a lOs prestadores comunitarios de acueducto de Firavitoba, sino a todos los prestadores para que tomen acciones urgentes que garanticen el suministro de agua potable, libre de plomo o de cualquier mineral no apto para el consumo humano a los habitantes de los municipios donde operan", indicó la entidad.



"Dentro de nuestras labores de vigilancia y control, continuamos ejerciendo monitoreo constante a las redes de distribución para evitar que se vulnere el derecho a la salud de los ciudadanos de esta región del país", agregaron.



En cuanto a las otras muestras tomadas en Sogamoso, se detectó presencia de cloro residual en el agua suministrada por la Junta Administradora de Acueducto Agua Clara Carbonera.



Y en los municipios de Nobsa, Tota, Aquitania, Iza, y Cuítiva el análisis del agua suministrada por otros prestadores no se detectó presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la normativa.



En estos territorios operan: Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Aquitania. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cuítiva. Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Iza. Empresa de Servicios de Nobsa. Junta Administradora de Acueducto Agua Clara Carbonera. Junta Administradora de Acueducto Cañas Centro y la Unidad Administradora de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Tota-Boyacá



En desarrollo del encuentro se acordaron acciones para hacer frente a esta situación, entre ellas mesas de trabajo con representantes del Plan Departamental de Aguas, Corpoboyacá y la Secretaría de Salud del departamento; análisis integral de los niveles de cumplimiento de los parámetros de medición de la calidad del agua por parte de estos prestadores rurales; y apoyo para su formalización y mejora de la operación.



Finalmente, la Superservicios recordó a las autoridades ambientales de Boyacá y de todo el país la importancia de gestionar los mapas de riesgo mediante los cuales se determinan aquellos parámetros adicionales que se deben medir en el agua tratada que entregan los municipios y pequeños prestadores a sus usuarios.



Previo a este encuentro, la superintendente y su equipo técnico visitaron el relleno sanitario Terrazas del Porvenir y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR del Norte, operados por Coservicios.



