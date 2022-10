El nuevo Gobierno de Suecia, dirigido por el ultraderechista Ulf Kristersson, tomó la decisión esta semana de suprimir el ministerio de Clima y Medio Ambiente como una cartera individual. El ministerio no desaparecerá como tal, sino que será absorbido por el ministerio Energía, Empresas e Industria.

Si bien el Gobierno había elegido a Romina Pourmokhtari, una joven de 26 años militante del partido liberal como la jefa de la cartera ambiental, ahora ella tendrá que responder a la ministra de Energía, la cristiana-demócrata Ebba Busch.

"Si queremos resolver las cuestiones climáticas, se trata de transformar la industria y el sector del transporte", dijo ante periodista Busch. De cuerdo con ella los anteriores gobiernos sueco dieron "demasiado peso" a los temas medioambientales.

En ese sentido, el ministerio de Ambiente, que por años había sido punta de lanza en la apuesta climática y ambientalista de Suecia como país y en apoyo al bloque nórdico, ahora trabajará respondiendo a las necesidades del sector económico, energético e industrial.

El liderazgo sueco en temas ambientales es tal que fue allí donde se realizó hace 50 años la Declaración de Estocolmo, que contenía 26 principios, colocó las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua.

La decisión de suprimir el ministerio como entidad individual se tomó días antes de que se celebre la Cumbre de Cambio Climático (COP27) y ha despertado fuertes críticas entre ambientalistas y líderes políticos.

"El Ministerio de Medio Ambiente está cerrado como un ministerio separado en el gobierno de Ulf Kristersson. Por primera vez en 50 años no hay un Ministerio de Medio Ambiente en Suecia. No es posible obtener una descripción más clara de cuán bajo valora este gobierno el medio ambiente y el clima", dijo al respecto el antiguo ministro de Medio Ambiente y líder de los Verdes, Per Bolund.

Ida Auken, exministra de Medio Ambiente de Dinamarca, lamentó también la noticia. "Lo que necesitamos ahora es que los países nórdicos lideren la acción climática", señaló.

