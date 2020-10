Stand For Trees y su documental en apoyo al Pacífico

Stand for Trees es una organización mundial que busca ayudar a reducir la deforestación en los bosques tropicales y evitar la emisión de enormes cantidades de dióxido de carbono que aceleran el cambio climático.



Para apoyar esta causa, Simón Mejía, integrante de la banda Bomba Estéreo, entró a la selva profunda del Pacífico colombiano y con sus habitantes, comunidades indígenas y afrodescendientes, produjeron un documental (presentado por Joaquin Phoeniex, ganador del premio Oscar y reconocido activista ambiental) que muestra la increíble diversidad biológica y cultural de esta enigmática región.



Y es que esta organización actúa a través de tres estrategias: las redes sociales con su efecto multiplicador entre los jóvenes; la colaboración permanente con iniciativas musicales y artísticas; y la venta de bonos de carbono del bosque tropical.



En esta ocasión, Stand For Trees apoya a más de 20 comunidades y 9 mil familias indígenas y afrocolombianas del Pacífico y tiene la meta de reducir la emisión de 2.065.566 de toneladas de CO2. Igual que en Colombia, apoyamos 22 proyectos en todo el mundo.



El proyecto, en el que se evidencia el trabajo de Stand For Trees, será lanzado el próximo 5 de noviembre a nivel internacional, para "seguir generando conciencia y animando a las nuevas generaciones a salvar el mundo", asegura la oficina de prensa de Stan for Trees en Colombia.



"Su compromiso es inspirar a las nuevas generaciones a proteger los bosques, a través de la cultura y la música. Personalidades de la talla de Prince EA (rapero y productor de cine), entre otros, se han integrado a las campañas e iniciativas que buscan generar conciencia", dice el comunicado de la organización.



"Los bosques tropicales y manglares del nuestro exuberante Pacífico, donde se implementan ocho Proyectos REDD*, son el territorio de 10.500 familias pertenecientes a grupos afrodescendientes e indígenas!, dice.



Las selvas del Pacífico colombiano albergan en su interior cerca del 10% de todas las especies vegetales y animales del globo y es una de las áreas más lluviosas del planeta.



Por esta razón, Stan for Trees ha incluido la región como uno de los santuarios globales más importantes del mundo y uno que requiere de todos los esfuerzos posibles para mantenerse a salvo.

En el mundo

La organización ayuda a proteger la vida silvestre trabajando de la mano con las comunidades que habitan esos bosques. Desde 2007 Stand For Trees hace parte del modelo de economía sostenible REDD+, que en Colombia cuenta con el apoyo del Programa Páramos y Bosques de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).



"Seis dólares es el costo de una tonelada de carbono que se evita lanzar a la atmósfera, cualquier persona que quiera reducir su huella de carbono (nuestro estilo de vida produce mucho dióxido de carbono) recibe un certificado, ese dinero va directamente a apoyar a las comunidades que protegen los bosques tropicales", dice el comunicado de la organización.



Y aseguran que "cada persona que compra un bono está salvando un bosque en Camboya, Sierra Leona, Simbabue, Kenia, República del Congo, Indonesia, Brasil, Perú, Guatemala o Colombia".