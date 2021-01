Hallan curiosa roca volcánica con figura del 'Monstruo come galletas'

Recientemente fue descubierta una curiosa roca volcánica que se parece al 'Monstruo' come galletas', el famoso personaje azul del programa educativo infantil ‘Plaza Sésamo’.



El hallazgo fue realizado en noviembre de 2020 en la región de Río Grande, en Brasil. Debido a su peculiar figura y rareza, la roca ha llamado la atención de los geólogos, quienes estiman que podría llegar a costar hasta $10.000 dólares (unos 36 millones de pesos colombianos).



Las dos partes del mineral se combinan para crear una forma de huevo perfecta. Cuando se parten por la mitad, se puede observar que la roca es de ágata (conjunto de variedades microcristalinas del cuarzo).



El rostro, de lo que sería el 'Monstruo come galletas', está formado por cuarzos azules. Por otro lado, los ojos están compuestos de piezas circulares de color blanco.



Lo que sería el rostro del 'Monstruo come galletas' está formado por cuarzos azules. Foto: Captura de pantalla

Según explican los científicos, su extraña forma se creó tras la expulsión de magma y lava volcánica y su posterior enfriamiento ante el contacto con el exterior.



El descubrimiento se viralizó luego de que el geólogo Mike Bowers publicó el pasado 16 de enero un video de la roca en su cuenta de Facebook.



“Creo que este es el 'Monstruo come galletas' más perfecto que se ha visto. He visto otras, pero aquí la tenemos completa, con ambos lados”, señaló el experto de California, Estados Unidos, al periodico britanico ‘Daily Mail’.



También contó que el descubrimiento fue realizado por un hombre llamado Lucas Fassari y que “cinco compradores diferentes me propusieron más de $ 10,000 dólares por ella”.



Además del 'Monstruo come galletas', se han encontrado otras rocas ágata con figuras peculiares. Según señaló Bowers, también se conocen una con forma de Búho y otra de una cara asustada.



De acuerdo con el sitio ‘Britannia.com’. el ágata es un ‘mineral sílice semiprecioso’ y es un tipo de cuarzo. Se puede encontrar en todo el mundo en áreas con lava antigua que se han asentado en una cavidad.



La capa exterior de roca dura es penetrada por líquido, comúnmente sílice, que se abre paso dentro de la roca existente y se solidifica en diferentes capas. Estas son las que proporcionan los interesantes patrones y figuras dentro de la roca.



