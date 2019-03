Loop, una apuesta para un consumo con cero desperdicios

Chocolates, helados, champús, desodorantes, jabones… Estos y otros muchos productos que ahora se compran en las tiendas y supermercados en envases o envoltorios desechables —normalmente de plástico—, y que después se tiran a la basura contaminando campos, ríos y mares, comenzarán a comercializarse en elegantes recipientes especiales de larga duración, que se reutilizarán, reduciendo los desperdicios a cero.

Esta es la promesa de un sistema llamado Loop, presentado en el reciente Foro Económico Mundial en Davos y producto de una alianza entre la compañía de reciclaje estadounidense TerraCycle, la compañía de paquetería United Parcel Service y varios de los mayores gigantes de la fabricación y venta de productos de consumo doméstico, como Procter & Gamble, Unilever, Pepsi, Coca-Cola, Carrefour y Tesco.



El anuncio de Loop se produce apenas unos meses después de que China decidiera dejar de recolectar y procesar desechos plásticos, de manera que se intensificara la alarma por el daño ambiental a los océanos del mundo.



“Lanzaremos las primeras experiencias piloto de la plataforma en París (Francia) y las ciudades estadounidenses de Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania en mayo de 2019, y planificamos comenzar a operar en el Reino Unido a finales del tercer trimestre”, declaró a Efe Lauren Taylor, vicepresidente global de creatividad y comunicaciones de TerraCycle.



Taylor vaticina que los consumidores no tardarán mucho tiempo en adaptarse a este nuevo sistema, dado que Loop se está integrando en las redes de comercios minoristas más grandes del mundo, y todo lo que tendrá que hacer el consumidor es tomar la decisión de cambiar de un envase desechable a uno duradero y no contaminante.



Los plásticos de un solo uso se han vuelto un problema mundial muy serio. Más de ocho millones de toneladas de plásticos que ingresan a los océanos cada año y el 50 por ciento de los residuos mundiales son hoy empaques de productos. Esto quiere decir que el consumo responsable es algo cada vez más urgente. De hecho, 170 países se comprometieron este mes en la IV Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi, a reducir sensiblemente el consumo de plásticos de un solo uso de aquí al 2030. Empero hay iniciativas más agresivas, como la de la Comisión Europea, que estudia un impuesto para gravar el plástico y así promover el uso de empaques no contaminantes y reciclables.

Así funcionará

Volviendo a Loop, Taylor explica que los usuarios interesados operarán básicamente desde Internet y por dos vías: desde los sitios web de Loop (www.loopstore.com o bien www.maboutiqueloop.fr) o desde las webs de los minoristas asociados a esta plataforma, y comprarán los productos de sus marcas de confianza, que ahora han sido rediseñados para ser envasados sin generar residuos.



“El consumidor recibirá sus pedidos en una bolsa-contenedor semirrígida, plegable y desplegable y reutilizable, eliminando la necesidad de materiales de embalaje de un solo uso, como las cajas de cartón, y los disfrutará experimentando la elegancia y comodidad de los envases reutilizables sin el desperdicio de los desechables”, apunta la misma fuente.



“A medida que el consumidor termina sus productos, irá colocando el envase vacío en la misma bolsa-contenedor en la que los recibió directamente en su propia casa, desde donde también será recogida”, explica Taylor.



Los envases, a continuación, serán limpiados mediante tecnologías específicas para cada producto, de modo que puedan reutilizarse de manera segura y rellenarse rápidamente para devolverlos, de nuevo, al consumidor en los contenedores de envío.

Reciclaje y diseño

El sistema también tendrá una función de reciclaje. Algunos contenidos o productos ya usados, como los pañales, almohadillas, máquinas de afeitar o partes de los cepillos dentales, se recuperarán para ser reutilizados o reciclados, asegura Taylor.



El objetivo es ofrecer una opción con “desperdicio cero” para los productos de consumo más populares del mundo, manteniendo su asequibilidad, mejorando su comodidad y devolviendo los artículos usados a un ciclo de vida circular, ya sea a través de la reutilización o el reciclaje, señalan desde Loop.



Loop no solo eliminará la actual idea de los residuos de envases y contribuirá a un consumo más responsable con el planeta, sino que “mejorará la experiencia de usar el producto y la forma en que compramos”, asegura por su parte Tom Szaky, director ejecutivo (CEO) de TerraCycle.



La razón es que los nuevos empaques utilizarán tecnología y diseño de punta, para hacer que el consumo responsable no solo sea bueno para el medio ambiente, sino ‘sexy’ a los ojos del consumidor y con ventajas de uso y conservación de los productos que los contaminantes empaques tradicionales hoy no ofrecen.



“Este sistema —explica Taylor— producirá beneficios tales como una espectacular actualización en los materiales y diseños de los productos, cuyos nuevos envases podrán incorporar características como, por ejemplo, mantener un helado congelado o conseguir que las toallitas húmedas duren más tiempo, y todo ello sin que el usuario genere desechos”.



“Aunque el reciclaje es de una importancia crítica, no va a resolver la causa raíz de los residuos, que para nosotros consiste en que las cosas se estén usando una única vez. Eso es realmente lo que Loop intenta cambiar”, declaró Szaky a la revista de tendencias ‘Fast Company’, añadiendo que este sistema cambiará para siempre la forma en que compramos.

Pasillo de supermercado libre de plástico

El año pasado, la cadena de supermercados holandesa Ekoplaza inauguró en Ámsterdam el primer pasillo de supermercado libre de plásticos con una oferta de 700 productos, y su plan es extender la iniciativa a todas sus tiendas. Pero en Bogotá la tendencia ya se empieza a ver. Un buen ejemplo es lo que hace la tienda de condimentos y abarrotes A Granel, en Bogotá (carrera 4A n.° 66-14).

Señales de cambio

El europarlamento aprobó esta semana la prohibición en la Unión Europea de la mayoría de los productos plásticos de un solo uso, como los pitillos y palitos con algodón para los oídos, a partir de año 2021. La norma, que incluye los cubiertos y platos plásticos, los recipientes de icopor que suelen usarse en los domicilios y también refuerza el principio de que ‘quien contamina paga’, pasa ahora a aprobación en el Consejo de la UE.



De otro lado, una encuesta hecha en España a 1.284 personas mostró que el 62 por ciento cree que sus formas de consumo son una herramienta “muy potente” para cambiar el futuro del planeta.



DANIEL GALILEA

Efe Reportajes