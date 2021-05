Sindicatos de Parques Nacionales, en paro contra glifosato y fracking

A través de un comunicado, los sindicatos Sintraparques y Sintrambiente, al que pertenecen funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, informaron que dan su respaldo al paro nacional, que se adelanta de forma pacífica en todo el territorio nacional, condenando evidentemente toda forma de violencia.

Dice, que como trabajadores que han vivido y sentido las decisiones institucionales, se

solidarizan "con las diferentes manifestaciones sociales que rechazan las medidas impositivas, desfavorables y que atentan contra el bienestar del pueblo colombiano".



En ese sentido, expresaron que rechazan la utilización de glifosato en Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos. También rechazan la posibilidad de que se haga fracking en Colombia. Además, dicen que están en contra de todas las políticas de seguridad que vulneran la vida de los Guardaparques.



Frente a la gestión de la institución de Parques Nacionales, advierten que no van a tolerar la politiquería al interior de Parques Nacionales "donde comienzan a

primar las recomendaciones y no las capacidades técnicas del personal que

ingresa".



Además, le dice no "al uso de nuestras páginas y canales de comunicación institucionales, para imponer posiciones de gobierno que no reflejan el sentir del grupo de trabajadores de la entidad. No a la imposición de líneas de acción, que no son las que se establecen en los planes de manejo de las áreas protegidas y ponen en riesgo la

conservación de estas".



Y por último, exigen que "la dirección nacional de una entidad como Parques Nacionales Naturales, lo ocupe una persona con el conocimiento y la experiencia necesaria para manejar las áreas protegidas del país", concluye el comunicado.

