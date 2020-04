Sin acciones contra crisis climática, ecosistemas colapsarían en 2040

Para el año 2040 es probable que un colapso abrupto cause la devastación de especies clave en Indonesia, el Amazonas, la India, el norte de Australia y el África subsahariana y la selva del Congo. Así lo dio a conocer un reciente estudio publicado en la Revista Nature llamado 'El tiempo proyectado de interrupción ecológica abrupta por el cambio climático'.

De acuerdo con el estudio , algunas especies y ecosistemas oceánicos podrían colapsar en un futuro próximo si la crisis climática no se controla. En el caso de los ecosistemas oceánicos se verán afectados por primera vez, ya que los mares ya se han calentado en una medida sin precedentes y empeoran problemas como la falta de oxígeno y un aumento del ácido.



Lo que parece suceder, según los autores del estudio, quienes hablaron con el diario británico The Guardian, es que la mayoría de las especies pueden hacer frente a las altas temperaturas por un tiempo. Pero cuando se cruza un cierto umbral, una gran proporción de especies se enfrentan a condiciones que no han experimentado antes, y el ecosistema puede colapsarse abruptamente.



“A pesar de muchos cientos de estudios que analizan los impactos en la biodiversidad del cambio climático, este patrón de colapso no se ha detectado previamente, porque la mayoría de los estudios se han centrado en las proyecciones para ciertas épocas, por ejemplo el año 2070 o 2100 ", le explicó Alex Pigot, del University College London, autor principal del estudio a The Guardian. Y agregó: "En nuestro estudio, cuantificamos en cambio cómo los riesgos para la biodiversidad del cambio climático cambiarán con el tiempo en resoluciones anuales".



Estos científicos descubrieron que si las temperaturas globales aumentan 4 ° C por encima de los niveles preindustriales para 2100, como lo harán si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, al menos el 15% de los ecosistemas colapsarán, lo que significa más de una quinta parte de sus especies cruzará el umbral en la misma década, causando daños irreversibles.



Pero a menos de que se cumpla una de las medidas adoptadas en el acuerdo de París de limitar la temperatura a menos de 2 ° C a 2050 , solo el 2% de los ecosistemas se verán afectadas por ese colapso, salvando a muchas de las especies en riesgo por las temperaturas más altas.



Eso significa, según los investigadores, que tomar medidas urgentes sobre las emisiones podría salvar a decenas de miles de especies al "aplanar la curva" del impacto y proporcionar más tiempo para que las especies y los ecosistemas se adapten.



"No es demasiado tarde para detener las extinciones por el cambio climático. Similar a la pandemia de la covid-19, la acción temprana para limitar el riesgo vale la pena en gran medida. No elimina todos los riesgos del cambio climático, pero reduce la cantidad de especies y ecosistemas expuestos en una cantidad masiva", le dijo Christopher Trisos, de la Universidad de Ciudad del Cabo, coautor del estudio a The Guardian.