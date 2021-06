‘El Gobierno no ha entendido lo que significa la restauración’

Este año, la ONU conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema ‘Reimagina, recrea, restaura’, y se centró en la restauración de ecosistemas. Para conocer qué tan afectados están nuestros ecosistemas, cómo podemos ayudar a revertir ese daño y qué entiende este gobierno por restauración, EL TIEMPO habló con Silvia Vejarano, especialista en conservación de WWF Colombia.



Silvia Vejarano, especialista en conservación de WWF Colombia. Foto: WWF

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente; en ese contexto, ¿cuáles son los ecosistemas más afectados y es posible revertir esas afectaciones?



Las cifras no son exactas, muchas entidades evalúan diferentes indicadores. Pero, en general, hablando de bosques, se talan alrededor de 10 millones de hectáreas al año. Además, un tercio de los suelos del mundo ya están degradados, un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, más del 30 por ciento de los ecosistemas agua dulce en el mundo han desaparecido del todo. Solo por encima, en estos indicadores, ya los datos son dramáticos. Ahora, sí podemos revertirlo. Menos mal la naturaleza se recupera con un bueno manejo y adecuado uso de esos recursos.



¿Cómo estamos acabando con esos ecosistemas?



Hay algo muy en la forma de pensar del ser humano de que nuestro planeta va a durar para siempre, pero ya sabemos que no es así, hay un punto en que los sistemas se degradan más allá de eso que los hace productivos. Entonces es la producción mal hecha de alimentos, los monocultivos en áreas donde los suelos no son apropiados.

El ejemplo típico en Colombia es la ganadería en suelos amazónicos, que son suelos muy pobres y no dan para eso. Necesitamos una producción más enfocada en lo que necesitamos, en vez de producir sin límites, para asegurar nuestra supervivencia.



Para no seguir haciendo daño al planeta, mucha gente tiene la idea de que debemos reducir la población mundial, ¿realmente funcionaría?



No, porque el problema es que no haya alimentos para tanta gente, en realidad los hay, lo que pasa es que no le llegan a todo el mundo. Hay países que tienen mucho, les sobra y los botan a la basura, mientras que en otros no tienen suficiente alimento porque viven en suelos muy infértiles.



Ya en detalle, ¿qué tanto estamos afectando la biodiversidad de Colombia? ¿Tenemos suficiente información para valorar esa pérdida?



La verdad tenemos mucha información, por ejemplo, del Instituto Humboldt, del Ideam, del Sinchi, del Invemar, y llevan cuenta de esa degradación. Sí sabemos que estamos degradando muchos ecosistemas en Colombia a una tasa insostenible, es clarísimo que las tasas de deforestación han aumentado en los últimos años. Si vas a cualquier lugar de la Amazonia, en donde están deforestando, te dicen que les están pagando 5 millones de pesos por cada hectárea que tumben, pues lo van a hacer porque necesitan vivir de algo. Entonces, si el Estado no provee esas condiciones para que la gente viva bien, la gente seguirá deforestando.



Hay mucha información, pero estos institutos no pueden hacer nada, ya es lo que el Estado pueda hacer a nivel político, judicial y social, pero eso no se suple.

Mucha gente cree que la solución de la deforestación es dejar de comer carne, ¿usted lo cree?



Me parece irreal que la gente deje de comer carne o lo que le guste. Lo que importa es saber de dónde viene lo que se come. En Europa sí que es importante saber de dónde viene lo que uno se come, y allá están tomando muchas medidas y es por la presión de los consumidores, ayudados con los Estados a partir de leyes.



En Colombia eso no es habitual, pero lo podemos hacer sin llegar a ser tan radicales. Por otro lado, si está en nuestras manos, podemos restaurar y evitar la pérdida de más ecosistemas. Por ejemplo: si tengo una finca, puedo sembrar árboles; pequeñas acciones que también importan.



Ahora que habla de siembra de árboles, este gobierno tiene la meta de sembrar 180 millones de árboles, ¿es la solución para restaurar nuestros ecosistemas?



Yo tengo un gran problema con esta estrategia, aunque estamos tratando de trabajar con ellos. Con esa meta, aparecieron toda clase de empresas forestales que siembra pino y eucalipto a decir que ellos querían sembrar árboles, pero sembrar pinos y eucaliptos no es restaurar, y sembrar árboles por montones, tampoco.



Uno siembra un árbol hoy, y si nadie lo cuida, si no sabemos si la especie que se sembró es apta para el suelo, ese árbol al año estará muerto y se pierde la inversión. En vez de decir que van a empezar a restaurar un número de hectáreas de ecosistemas degradados, porque una restauración se demora por lo menos 10 años, pero no, están es cumpliendo una meta.



Entonces, ¿el Gobierno ha entendido mal lo que significa la restauración?



Sí, y por eso puso esa meta. La restauración, a diferencia de solo la siembra, es mucho más costosa, y su éxito se da en muchos años después, y los gobiernos no funcionan así, necesitan resultados durante sus 4 años de gobierno. Sin embargo, sí se están haciendo unos procesos de restauración muy interesantes en el país, de la empresa privada y de reservas de la sociedad civil.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ELTIEMPOVERDE

