Siguen talando y quemando el bosque pese a la cuarentena

Pese a las restricciones que hay en todo el país de no salir de las casas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, hay quienes aprovechan para seguir atentando contra el bosque.

Según la autoridad ambiental del Área de Manejo Especial de la Macarena, Cormacarena, ayer en el Día de la Tierra, contastaron que en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán en el Meta, más de 3 hectáreas de bosque fueron quemadas y posteriormente taladas.

En visita de control junto a la Secretaría de Ambiente de Pto Gaitán, en la vda El Porvenir se hallaron 3ha con actividades de quema y tala.En el #DíaDeLaTierra los invitamos hacer conciencia en conservar los bosques.#Recuerden ellos proveen el oxígeno que necesitamos para vivir. pic.twitter.com/ZG2XqPuIim — Cormacarena (@CORMACARENA) April 22, 2020

Por el momento, las autoridades no han dado información si en la visita hubo capturados o sancionados.



Por otro lado, en el departamento de Santander también siguen aprovechando para deforestar. Según la Corporación Autónoma de Santander, en la vereda “Tempestuosa”, sector Caño Tigre, Municipio de San Vicente de Chucurí, el dueño de un previo, aprovechando la época de calamidad sanitaria nacional, le ordenó a sus empleados realizar tala de árboles de forma incontrolada y posteriormente la quema de los mismos.



"No sólo ordenó realizar estas prácticas ilegales en su predio, sino que también lo hizo en un predio aledaño propiedad de sus vecinos, y que queda alrededor de una laguna donde nace el recurso hídrico de la cual se benefician habitantes del sector, entre ellos el acueducto La Estrella", dijo la entidad



Las autoridades ambientales hacen un llamado a las comunidades para que no aprovechen el momento en que nos encontramos por la calamidad de la covid-19, para atentar contra los recursos naturales.