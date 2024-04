‘Si no podemos producir energía renovable, no podremos producir hidrógeno’

En Colombia la producción de hidrógeno avanza, aunque no al ritmo que se quisiera. Esa es una de las grandes conclusiones del Tercer Congreso Internacional de Hidrógeno que se realiza por estos días en Bogotá. El encuentro organizado y liderado por la Asociación de Hidrógeno Colombia y el Consejo Mundial de Energía, reúne líderes del sector público, financiero, académico y empresarial de todo el mundo para explorar los últimos avances en el campo del hidrógeno.

El evento, que se lleva a cabo del 9 al 11 de abril de 2024 en el hotel Grand Hyatt en Bogotá, incluye una amplia programación abordada en paneles de discusión sobre la producción, demanda y desarrollo del ecosistema mundial del hidrógeno, además de conferencias con expertos en energía y tecnología, espacios comerciales y oportunidades de networking para conectar con líderes de la industria.

Durante el Tercer Congreso Internacional de Hidrógeno, se destaca el potencial de Colombia como productor de hidrógeno, especialmente los hubs en Barranquilla, Cartagena y La Guajira. Foto:Asociación Colombiana de Hidrógeno Compartir

Uno de los expertos que participan este año es Luis Miguel Díazgranados, gerente de Operaciones de Hinicio, una empresa de consultoría estratégica fundada en el 2006, especializada en la energía y la movilidad sostenible. Díazgranados lleva más de 11 años trabajando en proyectos de hidrógeno y pilas de combustible, movilidad sostenible, energías renovables y construcción verde.

En su concepto, Colombia tiene grandes oportunidades con este combustible, dado que ya existe una demanda pero hay que impulsarla aún más primero de manera interna para poder dar los pasos necesarios para exportar.

¿Cómo ven ustedes en Hinicio las posibilidades que tiene Colombia de convertirse en un gran jugador del hidrógeno en el mundo?

Las posibilidades de Colombia son bien interesantes. Hay unas oportunidades grandes, pero a la vez hay unos retos importantes y unas barreras que deberán ser superadas. A nivel de posibilidades, algunas de las ventajas que Colombia tiene son: una capacidad renovable bien importante que está digamos enfocada especialmente en la zona caribe, con un, llamémoslo así, zoom más fuerte en La Guajira sin duda alguna, donde se pueden encontrar factores de planta muy altos de energía solar y energía eólica, tanto onshore como offshore. Entonces ese es el primer punto.

El segundo punto bien interesante es la ubicación geográfica que pone a Colombia en una situación en la cual puede acceder a mercados internacionales en ambos hemisferios. Podemos llegar a Europa por el Caribe, pero también por los lados de Buenaventura y el Pacífico podemos llegar a Asia, especialmente Japón y Corea. Entonces estamos en una posición privilegiada en ese sentido que podemos acceder a dos mercados fácilmente.

Un tercer punto es que tenemos una industria de oil and gas, y una industria eléctrica muy desarrollada. Muchas de las empresas que han salido en Colombia son empresas que se han vuelto multilatinas de alguna manera, que tienen unas capacidades técnicas muy altas, impresionantes en comparación con algunos otros países y que se están interesando fuertemente en estas temáticas. Entonces toda esa capacidad, ese capital humano que tal vez hoy en día no conoce tanto el tema, está ahí para aprender rápidamente y poder aplicarse para sacar adelante el mercado del hidrógeno.

Finalmente, relacionado con eso, ya existe una demanda, es una demanda en un nicho específico que es la demanda de Ecopetrol, para lo que tiene que ver con las refinerías que son unos 130-140 kilotoneladas de hidrógeno al año, pero también hay un potencial bien interesante para generar demanda de fertilizantes. O sea de producción de hidrógeno para producción de fertilizantes verdes, dado que en Colombia la mayoría fertilizante se importa, entonces ahí hay otro potencial muy interesante.

Tercer Congreso Internacional de Hidrógeno, organizado por la Asociación de Hidrógeno Colombia y el Consejo Mundial de Energía. Foto:Asociación Colombiana de Hidrógeno Compartir

Hablando sobre la ubicación geográfica, ¿es un limitante la infraestructura actual del país en cuanto a las capacidades de producir ese hidrógeno y de transportar esa energía?

Ahí vamos entonces a las barreras. Depende exactamente tú qué necesitas. Por ejemplo, si estamos hablando de producción en La Guajira y quieres exportar a Europa, el tema de infraestructura, por ejemplo eléctrica, no es un problema porque tú estás produciendo la energía, el hidrógeno y los derivados en la misma zona.

Y aparte existen dos puertos hoy en día en La Guajira que aunque no tienen las capacidades actuales para exportar hidrógeno o sus derivados, sí están trabajando en esa dirección y ya el puerto está, ya las capacidades están, es simplemente desarrollar esa infraestructura. Entonces, para este uso específico de exportación en La Guajira, el tema de falta de infraestructura es una barrera, pero no es la principal barrera.

Pero faltan las plantas electrolizadoras también…

Claro, hay que construir todo. Pero eso es como cualquier nuevo negocio, porque esto es una industria nueva, entonces toca traer y construir los proyectos. Pero cuando estamos hablando con un poquito más de infraestructura, sería toda la infraestructura que habilita el desarrollo de esos proyectos. Tuberías, componentes eléctricos, como todos están en la misma zona, no se van a necesitar con unas características tan fuertes.

Sin embargo, va a ser una barrera más grande si yo estoy hablando, por ejemplo, de producir ese hidrógeno en La Guajira y llevarlo para consumo en Medellín o en Bogotá, ahí sí ya se torna en un problema. O inclusive si lo quisiera producir en La Guajira y exportar a Asia, por si lo quisiera transportar por tuberías.

Ahora bien, pues hay que ver qué es lo más óptimo, si es mover en buque o por tuberías, dependiendo de las características. Entonces tema de infraestructura es una barrera, pero no es la principal. Yo creo que hay otras barreras principales para el desarrollo.

Luis Miguel Díazgranados durante el Tercer Congreso Internacional de Hidrógeno. Foto:Hinicio Compartir

¿Cuáles son esas barreras que hoy frenan al hidrógeno en Colombia?

Una de las principales está muy relacionada con la energía. Para producir hidrógeno bajo en emisiones o hidrógeno verde, necesitamos energía renovable para producir las cantidades de hidrógeno y derivados que yo necesito para exportar y, por tanto, tanto para conseguir bajos costos de producción debido a economías de escala, debo tener grandes cantidades de renovables, mucho más inclusive de lo que se necesita y de lo que se prevé haya para suplir la matriz eléctrica colombiana.

Entonces volvemos al mismo problema, el mismo cuello de botella. Si vemos que las renovables no se están desarrollando por una serie de barreras que en La Guajira que están muy relacionadas con temas ambientales y sociales de consultas previas y no podemos producir esas renovables, pues no vamos a poder desarrollar los proyectos de hidrógeno. Hay que ir paso a paso y el primer paso es asegurar que las renovables se puedan desarrollar. Entonces eso para mí es una barrera muy importante.

Una segunda barrera que existe es el tema de regulación. Acá estamos avanzando bien con la regulación y de hecho diría que Colombia puede ser uno de los países que tiene la regulación más avanzada en términos de incentivos a nivel Latinoamérica, pero todavía hay cosas que se pueden mejorar y hay algunos aspectos también de claridad y coordinación sobre cómo acceder a estos incentivos que todavía se pueden mejorar, pero vamos por buen camino en ese sentido.

El hidrógeno verde es el más sostenible de todos. Foto:iStock Compartir

Un tercer punto, aparte del tema ambiental y social, es que la principal barrera que se ve hoy en día es que necesitamos crear una demanda local antes de crear proyectos para que suplan una demanda internacional. ¿Porqué lo digo? Tú tienes que aprender a gatear antes que caminar y a caminar antes que correr. Entonces tú tienes que ser capaz de hacer proyectos pequeños para aprender, para que si te equivocas, el error de la equivocación sea de relativo bajo costo antes de ponerte a hacer proyectos masivos donde las equivocaciones te van a costar 100 veces más.

Entonces se necesita primero ir avanzando con la creación de un mercado local de hidrógeno verde y de bajas emisiones. Para eso se necesita una demanda. La demanda en la actualidad no está tan clara, aparte de Ecopetrol. Hay que encontrar las razones para que haya un interés de desarrollar este hidrógeno verde para consumo nacional y ya aprendiendo ahí sí entrar a los proyectos más grandes.

¿Y hay razones de la industria nacional para interesarse en eso?

Sí las puede haber. Un ejemplo perfecto es el tema de los fertilizantes, pero de nuevo se va a necesitar un poco de apoyo del gobierno para promover esta demanda. Con el tema de los fertilizantes se habla mucho justamente en el gobierno actual de la autosuficiencia alimentaria, para eso necesitamos fertilizantes producidos en Colombia. Una excelente manera de hacerlo es a partir de la utilización de hidrógeno verde para fertilizantes verdes.

Entonces ahí hay un interés, hay un incentivo. Pero hay otros usos del hidrógeno donde tal vez no lo haya tan claro, por ejemplo los usos de movilidad, porque igual el hidrógeno hoy en día sigue siendo muy costoso comparativamente a las soluciones convencionales. Si no hay un incentivo que nos lleve a decir ‘necesitamos bajar emisiones, necesitamos pasar a una transición hacia una economía de bajas emisiones’, nadie va a querer pagar un poco más.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE