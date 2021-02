'Si no cambiamos, nuestros hijos irán a la guerra por el agua'

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, advirtió este lunes de que no actuar ahora para lograr la neutralidad climática en la UE supondrá que "nuestros hijos y nietos irán a la guerra por el agua y el aire limpio".



"Si desperdiciamos esta oportunidad para marcar el camino hacia la neutralidad climática en 2030, la reducción de emisiones al 55 % para 2030 y preparar todo el marco legislativo (...) no creo que nuestros hijos y nietos puedan perdonarnos porque les daremos una sociedad con muchos conflictos que son casi inevitables", alertó Timmermans.

(Le puede interesar: 'Estamos destruyendo nuestro mejor activo, la naturaleza')

El vicepresidente de la Comisión Europea participó este lunes en una conferencia con consejeros delegados de multinacionales europeas sobre cómo el Pacto Verde Europeo puede ayudar a fomentar cambios en los comportamientos de empresas y consumidores, en la que intervino el consejero delegado de la multinacional española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.



"Si no cambiamos de rumbo, y sé que sueno dramático pero es la verdad, nuestros hijos irán a la guerra por el agua y el aire limpio", subrayó Timmermans. Pero, remarcó, si se invierte "correctamente" en los próximos años "podremos decirles orgullosos a hijos y nietos que arreglamos las cosas justo a tiempo, que llegamos tarde a la fiesta, pero a tiempo para corregir el rumbo".



Para el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, la pandemia de coronavirus "no se puede disociar" de la falta de equilibrio entre la especie humana y el entorno y pidió "corregir" esta situación con la oportunidad que genera el plan de recuperación comunitario para afrontar las consecuencias de la covid-19 y, a la vez, transformar las economías.



(También: ‘Tendremos una ley para que un capturado no regrese a Parques’)



"Va a ser realmente complicado", admitió Timmermans, quien hizo hincapié en que la Comisión seguirá dando guías a todos los sectores para abordar esta transición y manifestó que la industria está concienciada sobre el trabajo pendiente por hacer.

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola insistió en que en la actualidad "no hay que elegir" entre ser competitivo y respetar el medio ambiente, pues las renovables ya son la fuente de energía más competitiva y, para esa compañía eléctrica, emprender un proceso de "descarbonización masiva" les ha hecho ser más rentables.



(Recomendado: El plan de Bill Gates contra el cambio climático)



"Necesitamos ser rápidos, el momento es ahora, tenemos la tecnología y la financiación", indicó Sánchez Galán, quien consideró el plan de recuperación comunitario "crucial para acelerar la transición" y predijo que creará incentivos a la inversión. "Como empresas, estamos listas para invertir y hacer nuestra parte. Creo que todo el mundo está en este barco", añadió.



También recalcó que el sistema de red eléctrica "es y seguirá siendo de confianza y "no se apagará" y señaló que, incluso en los peores momento de la pandemia, "la luz estaba encendida".



EFE

Otras noticias de Medioambiente

-¿Qué pasó en 2020 con la deforestación?/ Opinión

-Las raras criaturas halladas a 900 metros bajo hielo de la Antártida