‘Si Colombia implementa estándares europeos, multiplica el mercado de bonos de carbono’

Juan Carlos Sesma, CEO de CO2 Revolution, estaba en Colombia en 2015. En ese año, el país vivía un complejo escenario climático impulsado por el fenómeno de El Niño (como el de ahora) que causaba incendios y sequías en amplias zonas del territorio nacional. Sesma, un inversor español y experto en temas económicos, vio entonces cómo se quemaba Monserrate y decidió que tenía que hacer algo para restaurarlo.

Fue así como nació CO2 Revolution, una compañía española que trabaja en reforestación y restauración de áreas degradadas y que ya opera en España, Francia, Perú, Honduras y Colombia de la mano de grandes empresas como LG, Banco Santander o Iberdrola.

En 2018 fueron reconocidos por South Summit como una de las mejores 100 startups del mundo gracias al uso de diversas tecnologías para el análisis y ejecución de sus actividades. Ahora, con ocasión de la COP16, Sesma ha regresado al país buscando socios para desarrollar algunos de sus proyectos e iniciativas de restauración.

¿Qué es CO2Revolution?

Somos una empresa de biotecnología enfocada a la reforestación y medioambiente que creamos un método para recuperar ecosistemas de una forma mucho más rápida, rentable y, por lo tanto, escalable. Fuimos pioneros en el mercado de los bonos de carbono, ofrecemos a las empresas el cálculo y la compensación. Ahora, por ejemplo, en Colombia, en este año clave por la celebración de la COP en Cali, venimos a aportar nuestro know-how para recuperar todo tipo de ecosistemas que se dan allí. Cali y la zona del Valle han sido seleccionadas precisamente por esa enorme biodiversidad que tienen. Pues proponemos, y estuvimos ayer en la Gobernación del Valle del Cauca, recuperar praderas marinas, manglares, ecosistemas templados, de alta montaña.

¿Y qué los diferencia en ese método que ustedes desarrollaron?

El proyecto, curiosamente, nació aquí, es volver a nuestros orígenes. Nació en Colombia. Viví aquí del año 2014 al 2016. A finales del año 2015 se quemó el cerro Monserrate, igual que ocurrió hace dos meses. Yo siempre me he dedicado a la optimización de procesos. Y después de unas vivencias muy intensas aquí en Bogotá, unas vivencias personales que te marcan un poco un antes y un después, estaba buscando qué hacer con mi vida. Y el incendio de Montserrate fue como un punto de inflexión donde me pregunté cómo podía dejar un mundo mejor.

Después del incendio se produjo una pequeña movilización de personas que iban a plantar árboles en las laderas de la montaña donde puedes acceder. Pero la gran parte de lo que se quemó no podías acceder y entonces no era reforestable. Entonces lo dejaban a su libre albedrío a ver si se recupera o no.

Ahí, igual que hacen las empresas de analizar los tiempos-costes de un procedimiento, analicé los tiempos-costes del procedimiento de reforestación para intentar hacerlos más eficientes, más rentables, que pudieses acceder a todos los lugares y a partir de ahí escalar y crear un mercado.

Se me ocurrió pre-germinar semillas forestales. Me pregunté porqué un árbol produce miles de semillas, pero casi ninguna prospera. Pues en primer lugar se me ocurrió empildorarlas o encapsularlas para que estén protegidas y agregarles hongos, bacterias, nutrientes, retenedores de humedad, es decir, todo aquello que los biotecnólogos nos decían para que tuviese más viabilidad.

Esas semillas, donde no podíamos hacerlo de otra manera, diseñamos unos dispensadores que poníamos en drones, mapeábamos el terreno y lanzábamos esas semillas, las cuales tenemos patentadas y se denomina iSeed. En lugares donde puedes acceder utilizamos siembra directa. Creamos un método de siembra aérea, siembra directa con maquinaria, también hacemos plantación mecanizada, plantación manual tradicional.

En cada lugar adecuamos la plantación a la forma más eficiente de hacerlo, siempre con especies endémicas del lugar, siempre con apoyo de comunidades locales. Tenemos ya presencia en muchos países, no podemos llevar nuestra personal y nuestra maquinaria a esos lugares, pero sí debemos llevar nuestra semilla, nuestro know-how en general.

¿Hasta ahora en cuántos países están y cuántas empresas han trabajado con ustedes?

En España, 97 empresas, solo el año pasado. La mayor parte de las grandes del IBEX35 son clientes nuestros. Tenemos trabajadores en Francia, en Perú, en Honduras y aquí en Colombia. Aquí en Colombia hace unos meses reforestamos el páramo de Sumapaz, con especies endémicas, la principal el frailejón.

Aún son una empresa muy joven. ¿Cómo se ven a futuro? ¿Dónde esperan llegar?

Este proyecto yo lo creé para sentirme bien con lo que hago. Hemos aparecido en una página completa en el New York Times. Somos una de las 10 empresas que seleccionaron Silicon Valley para impulsarla. También hemos estado en Forbes, National Geographic... O sea, en temas de medios hemos tenido un alcance brutal, en temas de reconocimiento lo mismo. Pero el mayor éxito que hemos tenido es crear un producto nuevo que hace más eficiente la solución a un problema global, que es la reforestación.

¿Cómo ven ustedes el mercado de bonos de carbono en Colombia?



La industria de la biodiversidad es potencia mundial, un top 3 de potencia mundial. Hay muchos lugares donde se puede reforestar, lo que pasa es que hay que reforestar con una trazabilidad y siempre usando especies endémicas.

Hay muchos lugares que por minería ilegal, por depredación de pastos, por la reconversión de forestal a terreno agrícola, pues se han ido degradando. Hay que hacer un big data, una gran base de datos de todos aquellos lugares donde se pueden reforestar y crear un sistema de trazabilidad a mi modo de ver, como propuesta, con certificación pública para que aquellas reforestaciones que se vayan a realizar en esos lugares degradados puedan ser susceptibles de una certificación de alta calidad a nivel internacional. Si no puedes trazar desde la recolección de la semilla, no puedes trazar nada.

Es decir, tienes que tener un checklist, al igual que se exige por ejemplo en Europa para obtener bonos de carbono. Algo así sí que se ha llegado a implementar acá, pero no de una forma tan completa. Si se hace una estandarización y seguimiento y auditoría permitirían multiplicar el mercado ya existente en Colombia.

En Colombia, hace tres años se intentó un proyecto de lanzar semillas encapsuladas desde helicópteros, similar a lo que ustedes hacen. Ese proyecto fue ampliamente cuestionado por muchos expertos. ¿Qué piensan de eso, teniendo en cuenta que es uno de los métodos que ustedes utilizan?



A ver, nosotros usamos ese método solo en aquellos lugares donde no puedes acceder de otra manera. Y solo lanzas las semillas cuando el terreno está desnudo. Primera condición, tiene que tocar tierra, la semilla. Segundo, cuando ese terreno está húmedo o cuando nuestros ingenieros forestales o biotecnólogos determinan que es el momento apropiado por época vegetal de crecimiento de la propia semilla.

Obviamente, el ratio de eficacia de germinación a través de semilla lanzada con dron versus la que puedes tener de semilla sembrada de forma directa, de método mecanizado, o de plantación con plantón, es menos eficiente al semillado aéreo.

Pero claro, menos eficiente en cuanto a porcentaje de germinación, pero es hasta 130 o 150 veces más económico que el método de plantación mediante plantón y ahoyado. Pues claro, con tal de que tengas un 1 % versus el de plantación ya eres más eficiente.

Si con todo lo que hacemos ―mapeo de terreno, elegir bien la especie, germinarla, la época que sea la correcta y el momento correcto―, logras un 5, un 7, un 15 % de germinación, estás multiplicando hasta por 10 veces la eficacia y la escalabilidad de lo que se viene haciendo a esta hora. Y recuperas lugares que no se pueden recuperar de otra manera.

