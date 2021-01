Shakira envía mensaje para evitar incendios en la Amazonia colombiana

Año tras año, la temporada seca se presenta en la Amazonia colombiana entre los primeros meses del año y los tres últimos, y con ella llegan las quemas. Preocupados por el aumento de la deforestación, producto de los incendios forestales nació #AmazoníaSinLlamas, una campaña publicitaria que busca invadir las redes sociales con mensajes que motiven a la conservación de la selva amazónica y desmotiven a quienes están pensando prenderle fuego al bosque.

(Le puede interesar: Video: Atentan contra lideresa ambiental de Barrancabermeja)

En ese marco, la cantautora colombiana, Shakira, se unió a la campaña #AmazoníaSinLlamas e invitó a conservar esta región que contribuye a garantizar el acceso al aire y al agua para nuestras futuras generaciones.



"Quiero enviarle un mensaje a esas personas que viven en la Amazonia colombiana, que están en un paraiso, y que pueden disfritar del aire puro y contemplar a diario esa maravilla que es nuestra Amazonia. Los invito a conservarla, cuidarla, protegerla. Hago un llamado para que no se tumben los árboles, no se queme la selva, porque la Amazonia en pie garantizará que tengamos agua, que el planeta no se siga calentando y que siga la vida en la Tierra como la conocemos", manifestó Shakira.



Esta campaña hacer parte de un trabajo colaborativo entre entidades del gobierno, programas de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y ciudadanos preocupados por el futuro del planeta, sin distingo de raza, religión o preferencias políticas.(También: Top de las especies que fueron descubiertas en Colombia en el 2020)

Y es que hoy, muchas personas usan el fuego, no solo para abonar sus tierras, sino que grandes terratenientes le pagan a campesinos para tumbar el bosque y quemarlo con la intención de ampliar la frontera agrícola. También lo hace, según el director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, para apropiarse de tierras baldías de la Nación.



(Recomendado: ¿Es necesario sacrificar los 100 hipopótamos de Pablo Escobar?)



Un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años en esta región del país. Por ejemplo, en los primeros tres meses del 2020, se deforestaron 64.000 hectáreas de bosque virgen, según los cálculos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

@shakira se une a la campaña #AmazoníaSinLlamas invita a conservar este paraíso que representa la #Amazonía colombiana🍃 y que contribuye a garantizar el acceso al aire y al agua para nuestras futuras generaciones🇨🇴



👉En esta temporada seca juntos le decimos NO a las quemas🌳 pic.twitter.com/4Kb5BqsAkn — Visión Amazonía 🇨🇴 (@VisionAmazonia) January 21, 2021

En esta campaña también se sumaron otras personalidades colombianas como el exfutbolista, Carlos Valderraba (el Pibe); el actor, Víctor Marallarino, el cantautor, Jorge Velosa, entre otros.

❗El Pibe Valderrama se une a la campaña #AmazoníaSinLlamas e invita a los colombianos a que cuidemos toda la riqueza natural que nos ofrece la Amazonía colombiana.



¡Todo bien, todo bien! 🇨🇴

-@MinAmbienteCo @manolitosalazar @RodrigoboteroG @gaiaamazonas @fundacionnatura pic.twitter.com/gXgHkIsVps — Visión Amazonía 🇨🇴 (@VisionAmazonia) January 20, 2021

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

OTRAS NOTICIAS DE MEDIOAMBIENTE

- Proteger a líderes, uno de los retos ambientales de este año-Proyecto plantará un árbol por cada muerto de covid-19 en Brasil-OCDE podría investigar a 3 mineras por daños ambientales en Colombia