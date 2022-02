En los próximos días, y tras el concepto que entregue la Academia colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Meta podría convertirse en el departamento con más Parques Nacionales Naturales del país, al declarar a la Serranía de Manacacías como nueva área protegida y sumar así seis PNN.

De acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, están a la espera de un concepto positivo, y esta declaratoria sería una muestra del cambio que está buscando el Meta hacia una economía basada en el ecoturismo y no en el extractivismo.

“Las principales fuentes de ingreso del departamento del Meta son la agricultura, la ganadería y por supuesto los hidrocarburos. Y lo que estamos buscando es el reemplazo en esa transición responsable que tenemos que hacer a empezar a vivir del turismo, es la gran venta que se le abre al departamento del Meta”, aseguró Zuluaga.



Además, según el funcionario Manacacías sería el primero en en comprar predios a privados para hacerlos públicos. Para su creación se hizo un proceso de concertación con los 18 propietarios de las más de 60 mil hectáreas a proteger a los cuales se les comprarían su predios (algo que no se había hecho antes en el país), lo que haría a Manacacías un “PNN 100 % público”, según Zuluaga.

“Esta es la primera vez que se hace una declaratoria de este tipo. Las otras 59 se han hecho por acto administrativo, sin tener en cuenta quién está y quién no, si hay invasiones o no, en este lo que se determinó es que en área de influencia de la Serranía del Manacacías hay 18 propietarios en 68.000 hectáreas. Lo que se ha hecho con ellos es hacer un proceso de concertación porque a todos se les va a comprar, no solo se declara, sino que se compra. Eso tiene un valor aproximado de 102.000 millones de pesos, la mitad de esos recursos son de cooperación internacional y eso lo convierte en un parque 100 % público”, puntualizó el gobernador.

Las características de la Serranía de Manacacías

Con una extensión de 68.030,6 hectáreas, limitando con San Martín, Puerto Gaitán y Mapiripán, la Serranía del Manacacías protege según los estudios realizados, con 52 mamíferos, más de 400 especies de aves, 57 especies de peces, más de mil plantas, anfibios cerca de 20 y el descubrimiento de dos nuevas especies de mariposas.



El área cuenta con diferentes tipos de bosques inundables, palmares mixtos, pastizales, matorrales y herbazales, que en su gran mayoría se encuentran en buen estado de conservación, gracias al compromiso y buen uso de la biodiversidad que sus habitantes han tenido a través del tiempo, mismo compromiso que mantendrá el Gobierno departamental para asegurar su conservación.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

