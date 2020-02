Señales para saber si su mascota está bien alimentada

Sin importar cuál sea el tipo de alimento que les brindemos a nuestras mascotas, los resultados de una buena alimentación se notan no solamente en la apariencia externa de nuestro animal. Existen diferentes señales visibles que nos permiten identificar cuando el alimento que les damos a nuestros amigos peludos es el adecuado.

Una buena nutrición no tiene que ver solo con el tipo de alimento que les brindamos, sino que el tamaño de la ración y la frecuencia de alimentación influyen; por eso es importante evaluar periódicamente aspectos como la dentadura, la calidad del pelo, la presencia de flatulencias, la consistencia de la materia fecal, aspectos inmunológicos y la presentación de patologías digestivas como estreñimiento, diarrea, entre otras.Una buena alimentación se nota no solo en aspectos físicos, se refleja en los comportamentales y en su salud en general.

¿Cómo reconocer físicamente a una mascota bien alimentada?

Son varias las características mediante las cuales podemos reconocer que nuestra mascota está bien alimentada. Entre ellas:



- Condición corporal: por lo general, los tenedores de animales de compañía suelen pensar que un animal bien alimentado es aquel que se encuentra gordo, sin embargo, la condición corporal varía entre razas y edades. Lo ideal es que no esté ni gordo (que no se observen y palpen con facilidad las costillas y que haya perdido la forma natural del abdomen) ni flaco (cuando las costillas, los huesos de la pelvis y las vértebras lumbares son fácilmente visibles).



- Dentadura: los dientes se encuentran completos –de un tono marfil y sin sombras oscuras en la parte inferior–, las encías se ven de color rosa brillante y tiene buen aliento.



- Piel y pelo: la piel es flexible y sin mal olor, y el pelo es brillante, firme y solo se cae en las épocas de muda (una o dos veces al año, dependiendo de la raza). No se observa ningún tipo de brote alérgico en la piel.



- Ojos: brillantes y sin ningún tipo de secreción.



- Oídos: sin inflamaciones, malos olores o color rojizo en la cara interna de la oreja.



- Patas delanteras y traseras: los músculos se encuentran firmes y contorneados y las almohadillas de las patas están humectadas y firmes.



- Materia fecal: de consistencia firme y con un color y olor adecuados. No presenta flatos (flatulencias).

¿Cómo se comporta una mascota bien alimentada?

- Es atenta, vivaz, alegre y obediente, presta atención y sigue con facilidad las instrucciones del amo.



- Es de buen temperamento: las enfermedades digestivas, como indigestión, diarrea, vómito o estreñimiento, generan cambios comportamentales. Los animales se encuentran irritables y temperamentales por la incomodidad que generan normalmente estas enfermedades.



- Duerme lo necesario y lo acostumbrado, ni más ni menos.



- No se fatiga con facilidad, respira adecuadamente y realiza las actividades diarias con energía.



- Orina: la frecuencia de la micción depende del consumo de agua, pero cuando un animal está malnutrido tiende a orinar más de lo habitual.



- Tiene un excelente sistema inmune: un animal bien alimentado tendrá un excelente sistema de defensas, lo que le permitirá no enfermarse con frecuencia.



*GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

@NOSOYESEGABO