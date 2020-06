Sembrar oportunidades en tiempos de crisis/Opinión

Hoy más que nunca estamos experimentando en carne propia y de manera consciente aquella frase de Heráclito que decía “lo único constante es el cambio”. Gracias al escenario actual de globalidad ocasionado por el COVID-19, la vida nos obliga a transitar hacia nuevas formas de ser, hacer y estar en este mundo.



Encontramos así, una manera para entender que la ilusión estática que teníamos acerca de la vida, es más frágil y vulnerable de lo que pensábamos. Reconocemos entonces el momento perfecto y necesario que estamos viviendo. Aunque lloramos nuestros muertos y lamentamos el dolor humano a nivel planetario que ha azotado con dureza a los más vulnerables. Nos movilizamos del dolor al aprendizaje.(Vea el especial: Cuenta regresiva para salvar nuestra biodiversidad)

Y es a partir de este entendimiento, que surge la necesidad de pensar como lo hace la misma naturaleza, diseñar estrategias que nos permitan auto-organizarnos, profundizar sobre lo que ocurre en nuestro entorno y responder de manera adaptativa e inteligente.



En este punto, la reflexión que surge radica en la concepción de la vida como un todo, con sus relaciones e interdependencias, y también en el entendimiento de la creación social del riesgo que experimentamos en nuestro entorno. La necesidad de abordar no sólo el virus, sino el entramado de dinámicas, lógicas, funciones privilegiadas, límites violados, órdenes sobrepasados y los desbalances creados en el sistema, nos permiten entender la urgencia de diseñar soluciones bioinspiradas ante un un sistema que se ha resistido al cambio a lo largo de los años.



(Lea también: Reino Unido dona $288 mil millones para cuidar el bosque amazónico)



Este momento que experimentamos es entonces un tiempo de inflexión individual y colectiva, que nos debe activar desde una nueva consciencia. Hace algún tiempo, Otto Scharmer señaló que “Albert Einstein decía que los problemas no pueden ser resueltos a través del mismo nivel de conciencia que los creó. Si nosotros enfrentamos nuestros retos del siglo 21 con una mentalidad reactiva que refleja primordialmente las realidades de los siglos 19 y 20 (…) acrecentaremos la frustración, el cinismo y la ira”.



Por lo tanto, esto que vivimos ahora representa casi un salto al vacío, en donde tenemos que desaprender de las formas tradicionales, segmentadas y lineales ya existentes e inmediatistas, para crear soluciones que en la dimensión humana aún no existen, pero responden a la sabiduría de las estrategias de la naturaleza. Debemos entonces abrirnos a la emergencia desde una atención cuidadosa a las relaciones e interdependencias del sistema, atendiendo a nuestra propia fuerza vital para mantenernos como parte del sistema.



El confinamiento nos ha acercado más a nuestra cotidianidad, a los desechos domésticos que generamos -y su posible reciclaje o reutilización-, a generar relaciones de cooperación, a optimizar recursos, a celebrar la diversidad de productos locales, a ser creativos y a apoyar emprendimientos que nacen a partir de esta crisis. Todos principios relacionados con el funcionamiento propio de la naturaleza.



(Lea también: Colombia, Ecuador y Perú, habitados por más de 2.000 jaguares)



La clave aquí ha sido procurar estar atentos, atenuar nuestra percepción para permitirnos tomar de los flujos de información y recursos del sistema aquello que contribuye a responder al reto mismo que significa estar asilados y vivir bajo un futuro incierto. Sin lugar a dudas, este escenario postpandemia, nos dejará una actitud de atención que nos recordará por siempre que la inspiración para solucionar las crisis de este mundo contemporáneo, se encuentra en la fuerza vital de la naturaleza.



Esa misma fuerza que nos permite considerar aquello que es necesario para vivir plenamente y lo que puede llegar a ser considerado como un capricho. Esa fuerza vital que nos sorprende con su capacidad para reverdecer, restaurar o regenerar lo que pensábamos que estaba destruido para siempre. Esa fuerza vital que nos demuestra que la vida está presente en nuestros espacios más cercanos y la hemos obligado a ocultarse. Esa fuerza vital que nos mueve a todos nosotros a reconocer la necesidad de cambio de paradigmas y de gestiones holísticas que prioricen el bienestar planetario.



Como bien sabemos, quien no aprende está condenado a repetir. Por lo tanto, en nuestras manos está la posibilidad de transformarnos en un sistema resiliente que cumple una función deseada: el cuidado de la vida.



MARÍA EUGENIA RINAUDO

Coordinadora de sostenibilidad de la Universidad EAN

MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ

Asesora en Pensamiento Creativo de la Coordinación de Sostenibilidad de la EAN