Se están perdiendo aves del bosque amazónico conservado, según estudio

¿Cuál es el estado de las aves en la selva tropical más grande del mundo? A esta pregunta respondió uno de los estudios más completos de los últimos tiempos en la Amazonia brasileña, liderado por científicos de la Universidad Estatal de Louisiana en los Estados Unidos de América.

Como bien se sabe, lo natural es que las especies desaparezcan cuando sus hábitats han sido afectados; en el caso de los bosques, a causa de la deforestación, las quemas o la fragmentación. Sin embargo, los recientes resultados de una investigación realizada en el área de estudio del Proyecto de Dinámica Biológica de los Fragmentos Forestales (BDFFP, por sus siglas en inglés) demostró que de las 79 especies aves analizadas en el bosque primario amazónico en estado de conservación - ubicado a 80 kilómetros al norte de Manaos en Brasil - cerca del 50% son ahora menos comunes que hace 35 años.



La investigadora y bióloga del Instituto Humboldt, Angélica Hernández Palma hace parte del grupo de expertos que desde finales de los años 70 ha hecho de este bosque primario su lugar de investigación.



“Este es un estudio que, debido al periodo de tiempo que abarca, nos ha permitido monitorear cambios que no son evidentes, ya que si el bosque no ha sufrido ningún disturbio, se espera que las especies se mantengan”, señaló Hernández.



Durante el estudio se analizaron las poblaciones de aves de bosques que no han sido intervenidos, que a nivel de paisaje no han tenido grandes cambios, ni pérdidas de cobertura.



Los resultados mostraron que un gran número de especies dejaron de ser comunes lo cual es preocupante, como bien señala Hernández. Hay un grupo muy específico de aves que se ha visto afectado: son aquellas especies que habitan los estratos inferiores del sotobosque, es decir, que están más cerca del suelo.



“No conocemos las causas, pero durante el desarrollo de la investigación pudimos descartar factores que estuvieran promoviendo este fenómeno. Concluimos que no se debía a especies invasoras, parásitos o enfermedades; tampoco al aumento de poblaciones de mamíferos grandes que puedan alterar el hábitat de estas especies”, indicó Hernández.(Recomendado: Restaurarán manglares y corales afectados por el huracán Iota)

Lo cierto es que las especies de aves que se han perdido tienen una estrategia específica de búsqueda de recursos alimenticios o forrajeo, lo cual podría indicar que las causas se deben a cambios en la disponibilidad de los alimentos.



“Es posible que no estén encontrando sus presas fácilmente por cambios en la estructura de sus microhábitats, el suelo, y el bosque. Todo apunta a la estrategia de forrajeo. Debido a que los árboles están creciendo más, caen con mucha frecuencia hojas, ramas, y cortezas al suelo, impidiéndoles acceder con facilidad al alimento”, indicó la investigadora.



El estudio señala que debido al cambio del clima -temperaturas más altas y épocas más secas- hay otras especies cuyas poblaciones están en aumento. De acuerdo con Hernández, “mientras vemos desaparecer aves estrictamente insectívoras, otras cuya dieta incluye frutas demuestran su adaptabilidad a las nuevas condiciones del sistema. De las 79 especies estudiadas, 5 están en aumento”.



Esta investigación se llevó a cabo en tres (3) parcelas de 15 mil hectáreas en bosque de terra firme, en Manaos al norte de Brasil.



Los retos por conservar la selva tropical más grande del mundo son enormes. Según el nuevo reporte trimestral de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam- , entre enero y marzo de 2020 se deforestaron alrededor de 64.000 hectáreas de bosque en la región amazónica colombiana, especialmente en Caquetá (25.064 ha), Meta (24.288 ha) y Guaviare (14.417 ha).



“Si esto está ocurriendo en lugares del planeta donde la interferencia humana es poca, es importante reflexionar sobre lo que puede estar pasando en nuestra Amazonía, donde la tasa de deforestación ha aumentado considerablemente en los últimos años”, concluyó la investigadora.

