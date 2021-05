Se construirán puentes para los cangrejos negros de Providencia

Por esta temporada, miles de cangrejos negros atraviesan la vía Circunvalar del municipio de Providencia en San Andrés islas, dado que la especie se encuentra en su periodo de migración, que va del primero de abril al 31 de julio.



Cien familias de la isla de Providencia viven del aprovechamiento de esta especie, cuya protección está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Pese a los daños causados por el huracán lota en la isla, la abundancia de cangrejos en abril no se afectó, informó el ministro Carlos Eduardo Correa.



“Les recomendamos a los colombianos en general, en especial a las comunidades de la isla, que cuando transiten en vehículos por los sectores de alta migración, disminuyan la velocidad para no atropellar a los cangrejos y puedan reproducirse”, señaló el ministro.



El Minambiente, en alianza con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), y Conservación Internacional, ha venido trabajando en los prediseños de los pasos de fauna que evitarán riesgos a estos animales a partir de la migración del próximo año.



Tomando como referencia a la Isla de Navidad, en Australia, serán unos puentes que facilitarán el transito de los animales. El inicio de la construcción se dará después de la concertación con las comunidades.



Los sectores donde se instalarán los puentes ya fueron escogidos: Pash Bay y Hill Hill, pasos que preservarán esta especie endémica del Caribe y que en Colombia solo existe en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Erick Castro González, director de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (Damcra), del Ministerio, afirmó que el proyecto también se diseña, desde el inicio de la Operación Cangrejo Negro, en coordinación con el Instituto Nacional de Vías (Invías), pues es esta entidad la que administra la carretera por donde cruzan estos animales, tanto en la isla de Providencia como en la de San Andrés.



“Los prediseños se están ajustando a diseño detallado entre el Invías y el Ministerio. La idea es construir dos pasos de fauna, uno cada entidad. Recomendamos no capturar cangrejos durante el periodo de migración (veda) y no hacer talas ni quemas en los predios donde habita esta especie cuyo arraigo cultural es muy fuerte”, dijo Castro González.



Cabe destacar que esta especie fue catalogada por Slow Food International como baluarte de la gastronomía mundial, y en Providencia.

