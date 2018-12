Se cae el único impuesto verde que quedaba en la ley de financiamiento

La ley de financiamiento era la gran oportunidad que tenía el Gobierno Nacional para fortalecer su política ambiental y cumplir con una de las promesas del presidente Iván Duque: ‘Producir conservando y conservar produciendo’. Sin embargo, el barco zarpó y los impuestos verdes se quedaron atrás.

Se estaba discutiendo en el Congreso de la República un impuesto a las botellas plásticas de 50 pesos por cada una, con el fin reemplazar cuanto antes el uso del plástico de un solo uso por materiales no contaminantes, y bajo la premisa de que los costos sociales también pueden trasladarse al productor o consumidor. En otras palabras: el que contamina paga.

Pero la dicha no duró tanto. Al final de los debates, el único impuesto verde que le quedaba a la ley no pasó. Catalina Ortiz, quien lideró el tema desde el partido Verde, mostró su descontento: “Es como de la edad de piedra que esta reforma no tenga un solo impuesto verde. Se propuso cigarillos, gravar el carbón y/o las botellas plásticas, y ninguno pasó”.

La política ambiental nuestra tiene que ser ese gran eje transversal que una a los colombianos. Debemos dejar de ver lo ambiental como un pasivo y verlo como un activo bajo nuestra premisa de producir conservando y conservar produciendo @jclopezcnn @CNNChoque @CNNEE pic.twitter.com/LblbjmG4Pv — Iván Duque (@IvanDuque) 25 de marzo de 2018

Los científicos advierten que para 2050 podríamos estar tirando 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en entornos naturales, que el 99 % de todas las especies de aves marinas tendrá plástico en su sistema digestivo, y que viviremos en un mundo con más plástico que peces en los mares si no tomamos acciones urgentes.



Colombia, sin embargo, viene dando pasos interesantes en este campo. En el 2016 se introdujeron el impuesto a las bolsas plásticas y el impuesto al carbono. El primero ha recaudado alrededor de 10.460 millones de pesos y reducido el consumo de bolsas en más de un 30 %, abriéndole el camino a materiales alternativos como bolsas de tela y papel, canastos y cajas.

En Colombia entre el 60 y el 90 % de los residuos que llegan a los ecosistemas marinos y costeros del Caribe y el Pacífico, son plásticos

El impuesto al carbono, por su parte, hasta septiembre de este año ha recaudado más de 700.000 millones de pesos. Dinero que, aunque está sin usarse por una serie de trabas que reveló EL TIEMPO, deberá destinarse a temas de cambio climático, deforestación, conservación, posconflicto, entre otros.



La ley de financiamiento también habría podido ampliar la base gravable del impuesto al carbono, incluyendo el carbón dentro de los combustibles fósiles que están en la lista; y definir la destinación específica del recaudo proveniente del impuesto a las bolsas plásticas, pero no ocurrió.



“La ley brindaba esa gran oportunidad y el gobierno la dejó pasar, y con ella las consecuencias materiales de recaudo, política pública y coherencia, pero también de ofrecer un debate público a nivel nacional sobre esas prioridades de gobierno que quedarían plasmadas en la ley y que brillan ahora por su ausencia”, señala la organización Transforma.



El impuesto a las botellas plásticas no fue lo único que avivó un debate. También se retiró la exención del IVA a los vehículos eléctricos:

El @MinHacienda incumplió su compromiso. Ni los vehículos eléctricos ni las energías renovables quedarán exentas de IVA. Este privilegio será para algunos combustibles fósiles y para el etanol vehicular. ¡Una burla al futuro de la sostenibilidad! pic.twitter.com/9TvN0djurm — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) 20 de diciembre de 2018

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde