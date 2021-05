El pasado lunes, en redes sociales se hizo viral un video donde una empresa avícola se ve obligada a sacar a las calles de Buga cerca de 500.000 pollitos, porque no tienen cómo alimentar a los animales y tampoco trasladarlos hacia otro lugar debido a los bloqueos en las vías por el Paro nacional.



A raíz del infortunado acontecimiento, la ONG Sinergia Animal le hace un llamado a la comunidad para que rescate a animales de granja que sean arrojados a las vías o que queden atascados en las carreteras por motivo de las manifestaciones, con el fin de que puedan ser trasladados a un santuario de rescate y protección de animales de granja.



Vea también: Se construirán puentes para los cangrejos negros de Providencia

Facebook Twitter Linkedin

Santuarios acogerán a animales de granja afectados por el paro Foto: Particular

Según Karen Reyes, vocera de la organización: “al sufrimiento ya padecido por los animales durante el transporte, se están sumando las afectaciones por los bloqueos. Los animales viajan durante horas hacinados, enfermos, sin agua ni alimento, sin ventilación y sin posibilidad de moverse, desde las ciudades donde son criados hasta los mataderos. Por ello, su agonía se extiende e incluso mueren asfixiados dentro de los camiones”.



En Colombia existen santuarios dedicados al rescate y a la protección de animales de granja y los que hacen parte de esta iniciativa son: “Juliana’s Animal Sanctuary”, “Second Chances refugio animal”, “La Voz de Goyo” y el “Santuario Animal Namigni”.



Ellos albergan a unos 670 animales entre cerdos, vacas, terneros, gallinas, conejos y cabras, entre otros provenientes de situaciones de abuso y maltrato, principalmente de la industria cárnica, láctea y de huevos.



Le puede interesar: ¿Cómo afecta el cambio climático a los animales?



Según Reyes, la necesidad de rescatar a animales en estas circunstancias surge, en parte, porque “los alcaldes no cumplen lo ordenado en la ley 84 de 1989 de brindarles a los animales transportados que sean detenidos en el camino por situaciones como huelgas, alojamiento amplio y ventilado, agua y alimento, a costa del propietario, el destinatario o el transportador, hasta que puedan seguir el recorrido o sean rescatados o devueltos. Las resoluciones 153 y 253 de 2020 también obligan a los gremios, a los propietarios de los animales, y a la cartera de agricultura a presentar planes de contingencia para salvaguardar el bienestar de los animales en todas las circunstancias, pero son letra muerta. De hecho, ni los propietarios ni las autoridades hacen presencia en los lugares del conflicto”, precisó la vocera.



Estos santuarios no reciben apoyo del Estado y dependen en su mayoría de

donativos, lo que no les impide garantizarles a los animales una vida digna bajo su cuidado.



A continuación podrá encontrar los nombres de los santuarios con su respectivo contacto para ayudar con esta labor que permite que situaciones como las de Buga no se repitan.



• La Voz de Goyo (Fredonia, Antioquia) | WhatsApp: 3147973869

• Second Chances (El Retiro, Antioquia) | WhatsApp: 3128954309

• Santuario Animal Namigni (La Calera, Cundinamarca) | WhatsApp: 3219266207

• Juliana’s Animal Sanctuary (Chía, Cundinamarca) | WhatsApp: 3204855971

Más noticias de medio ambiente

-(Más de 300 especies fueron registradas en la cuenca del río Tillavá)

-(Cría de ranas en peligro de extinción: ¿solución para la caza furtiva?)

-(¿Qué animales en Colombia están amenazados?)