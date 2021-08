Ropa amigable con el medioambiente: 'Stardog Loungewear'

De acuerdo con la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, después de la industria del petróleo. Esta misma entidad señala que el sector utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua y anualmente se vierten al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo.

Por eso Hemp Textiles & Co., con su propuesta de moda consiente, busca aportar a la solución de estos problemas a través de dos líneas, una de comercialización textil de cáñamo y otra, con la marca ‘slow fashion’, llamada Stardog Loungewear. Ambas, le apuesta a la consciencia medioambiental en la industria de la moda, al crear insumos y prendas a base de ‘hemp’ (cáñamo), una fibra obtenida del cannabis no psicoactivo que deja la menor huella posible, desde su siembra, hasta la descomposición.





Con la marca Stardog Loungewear, presentan una nueva cápsula enfocada en exaltar la feminidad, en la que se implementan la fibra de hemp o cáñamo (variedad de cannabis), por sus amplios beneficios y capacidad para mitigar el impacto ambiental de la industria de la moda. "Al momento de desechar las prendas la fibra de hemp se biodegradan en un periodo de aproximadamente 1 año y es hipoalergénico, porque no se adicionan químicos en su proceso de transformación", señaló la diseñadora principal y directora creativa Paz Morales.

El Hemp (cáñamo), una alternativa para moda sostenible

Comparada con el algodón, la fibra de ‘hemp’ consume significativamente menos agua en su proceso de fabricación y una vez queda el producto textil terminado, ofrece una mayor resistencia térmica, mejor absorción y dispersión de la humedad. Además, se biodegrada en un periodo de alrededor de un año (una vez está en la intemperie), comparado con el polyester que puede tardar más de 200 años en descomponerse.



“El cáñamo es muy valorado en mercados como el de EEUU y Canadá, donde se han dado mayores desarrollos industriales y donde los usuarios son más conscientes sobre el impacto positivo a nivel ambiental de la fibra. Nuestro objetivo es educar a los colombianos sobre estos beneficios, para que exijan al mercado productos textiles más verdes y dejen de estigmatizar el cannabis no psicoactivo”, dijo Nicolás Vásquez el Gerente General de Hemp Textiles & Co.



"Nuetras telas cuentan con varios certificados, como el sello orgánico más reconocido en el sector GOTS (Organic Textil Standard), Organic Blended Content Standard, Organic 100 Content Standard (Garantizan las rigurosas practicas de productos orgánicos), Fair Wear Foundation (Garantía de trabajo justo a lo largo de la cadena de valor), Global Recycled Standard (Demuestra que cualquier material sintético usado proviene de reciclaje)", añadió Vásquez.

