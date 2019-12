Revista Time nombra a Greta Thunberg personaje del año 

Por ser un personaje corriente que alentó a millones de jóvenes a salir a las calles para exigir acciones concretas por parte de los gobiernos, la Revista Time, la nombró como personaje del año.

"Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decir la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta", se lee en el perfil que la reconocida revista le hizo a la activista.

El fenómeno Greta se consolidó este año cuando miles de jóvenes en todo el mundo salieron a marchar para exigir que los estados se comprometan a que la temperatura global no alcance los 1,5 grados centígrados para final de este siglo.



Justo hoy, la joven dio un fuerte discurso en contra de las naciones que no están haciendo nada para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Conferencia de las Partes (COP25) que se realiza en Madrid.



"Díganme, ¿cómo reaccionan ante estas cifras [científicas] sin sentir al menos un poco de pánico, cómo responden al hecho de que no se esté haciendo nada sin sentir al menos un poco de ira?", expresó.



MEDIOAMBIENTE