Respuestas a preguntas sobre prevención y salud de perros y gatos

Expertos de la Universidad Nacional responden sus dudas sobre perros y gatos en este nuevo espacio de EL TIEMPO. Para participar, haga clic en este enlace.

-Mi perro tiene mal aliento, ¿qué tratamiento se debe adelantar para curar esta enfermedad?

Respuesta: El proceso de mal aliento en perros, llamado técnicamente halitosis, no es una enfermedad como tal, es una manifestación o consecuencia que puede tener diferentes orígenes; entre ellos enfermedades sistémicas, parásitos intestinales, infecciones en la garganta, algunos tipos de cáncer en boca y, más frecuentemente problemas, en la cavidad oral, como inflamación de las encías con presencia de cálculo y placa bacteriana; el acumulo de comida, pelos y otros elementos pueden agravar el cuadro de mal aliento.



Este proceso inflamatorio e infeccioso de la cavidad oral, conocido como enfermedad periodontal, tiene diferentes con grados de presentación y puede ser muy agresivo; tanto que la mascota no solo tiene mal aliento, sino que puede dejar de comer, tener sangrado de las encías y hasta perdida de piezas dentales.



Antes de determinar cuál sería el tratamiento a seguir se debe consultar al Médico Veterinario, quien hará los exámenes necesarios para determinar el origen del mal aliento. De ser este último, enfermedad periodontal, el profesional recomendará realizar un manejo con antibióticos y enjuagues bucales. Una vez se haya controlado la infección e inflamación, se debe realizar una revisión minuciosa de la cavidad oral y una limpieza de los dientes bajo anestesia general (profilaxis dental). Si existen piezas dentarias que no se puedan recuperar, será necesario hacer el retiro de las mismas (exodoncias).



Por: GERMAN DARIO PEREZ MATIZ

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Cuál es la manera más adecuada de limpiarle los dientes a mi perro?

Primero que todo, se debe hacer un manejo integral para evitar que la comida se acumule en los dientes; una dieta balanceada, juguetes, huesos diseñados para ayudar a limpiarlos, productos para mezclar con el agua de bebida y una revisión oral dos veces al año, son herramientas muy importantes.



El lavado de los dientes con cremas dentales, de uso exclusivo para animales, se puede hacer dos o tres veces al mes; se debe conocer muy bien el carácter de la mascota, ya que en estas acciones de higiene y limpieza oral, hasta el perro más dócil y cariñoso, puede sentir incomodidad o dolor, tornándose agresivo. La forma más fácil y delicada para no lesionar las encías, lengua o garganta del perro en el “cepillado” de los dientes, es envolver el dedo índice con un trozo de gasa, humedecerla y aplicar con el dedo una crema dental destinada a su uso en mascotas, ya que las cremas comúnmente usadas en personas contienen una cantidad de flúor que es tóxica para los animales.



Se debe consultar con el Médico Veterinario acerca de los productos idóneos para hacer este procedimiento en casa.



Por: GERMAN DARIO PEREZ MATIZ

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Como lograr que a una perra que haya dado a luz le baje leche?

Para que la perra pueda tener una buena lactancia y sin complicaciones es necesario realizar cambios en la dieta a partir del último tercio de la gestación (esto es, a partir de la quinta semana de gestación) administrando productos de mejor calidad, o cambiando el concentrado de la madre a uno de cachorros, ya que estos suelen tener mejores proporciones en su contenido de materias primas y ayudan a la madre a nutrirse mejor.



Si la madre tiene una baja producción de leche, se puede suplementar la alimentación de los cachorros administrando lactoremplazadores comerciales, por un período aproximado de 6 semanas. Si definitivamente la madre no produce leche, lo indicado es acudir a consulta con un Médico Veterinario, pues existen tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a mejorar la producción de leche.



JOSE MANUEL LASSO DELGADO

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Es cierto que cuando los perros comen pasto se están purgando?

Popularmente, se tiene la creencia de que los perros se purgan o desparasitan por el consumo recurrente de pasto; esto es completamente falso.



Es necesario aclarar que una de las formas comunes de transmisión parasitaria es por la ingestión de pasto contaminado con huevos de parásitos; adicionalmente, se debe tener en cuenta que en la actualidad es común aplicar productos químicos sobre los prados, lo que puede generar toxicidad en un animal que consuma pasto. Existen varias hipótesis del porque los perros consumen pasto:



• Cuadros de mal nutrición: pueden generar consumo de sustratos anormales, buscando suplir la necesidad de nutrientes.



• Algunos pacientes pueden llegar a relacionar el consumo de pasto con el proceso del vómito. Si en un momento en el que el animal curse con un cuadro gastrointestinal consume pasto para lograr vomitar, y así sentir alivio, habrá tendencia a repetir el comportamiento, ya que se relaciona con mejoría.

• Comportamental (por gusto).



Recomendaciones:



• Evaluar si al paciente se le está administrando el alimento idóneo según su etapa de vida.



• Realizar desparasitaciones con regularidad, con productos recomendados el Médico Veterinario según la edad y peso del paciente.



• Sacar al animal a sus paseos siempre con bozal, para evitar el consumo de pasto o basura.



• Si el consumo de pasto llega a considerarse un problema, puede ser conveniente consultar con un Médico Veterinario especialista en etología.



Por: GINETH DANIELA ORDUZ CORTES

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA