Respuestas a mitos y creencias populares sobre mascotas

¿Es verdad que cuando los perros comen pasto se están purgando?

Respuesta: Popularmente, se tiene la creencia de que los perros se purgan o desparasitan por el consumo recurrente de pasto. Esto es completamente falso. Es necesario aclarar que una de las formas comunes de transmisión parasitaria es por la ingestión de pasto contaminado con huevos de parásitos; adicionalmente, se debe tener en cuenta que en la actualidad es común aplicar productos químicos sobre los prados, lo que puede generar toxicidad en un animal que consuma pasto. Existen varias hipótesis del porque los perros consumen pasto:



• Cuadros de mal nutrición: pueden generar consumo de sustratos anormales, buscando suplir la necesidad de nutrientes.



• Algunos pacientes pueden llegar a relacionar el consumo de pasto con el proceso del vómito. Si en un momento en el que el animal curse con un cuadro gastrointestinal consume pasto para lograr vomitar, y así sentir alivio, habrá tendencia a repetir el comportamiento, ya que se relaciona con mejoría.



• Comportamental (por gusto).



Recomendaciones:



• Evaluar si al paciente se le está administrando el alimento idóneo según su etapa de vida.



• Realizar desparasitaciones con regularidad, con productos recomendados el Médico Veterinario según la edad y peso del paciente.



• Sacar al animal a sus paseos siempre con bozal, para evitar el consumo de pasto o basura.



• Si el consumo de pasto llega a considerarse un problema, puede ser conveniente consultar con un Médico Veterinario especialista en etología.



Por: GINETH DANIELA ORDUZ CORTES

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Si mi gato anda con la cola abajo es síntoma de enfermedad?

Respuesta: La cola para los gatos, y para la mayoría de mamíferos, tiene varias funciones, dentro de las cuales se pueden mencionar la comunicación y el equilibrio. Está compuesta por aproximadamente 18 vértebras, más músculos, nervios y vasos sanguíneos. La cola proporciona estabilidad en el momento de saltar y caer, y también da dirección cuando los gatos están corriendo.



Por otra parte, la cola ayuda a comunicarse con otros animales, razón por la cual es habitual que la cola sea bastante móvil. Aunque hay algunas razas, como en los persas, en las que puede ser normal que caminen con la cola baja, la mayor parte de las veces que un gato camina con la cola abajo puede indicar molestia, tanto desde el punto de vista comportamental, como desde el orgánico; en síntesis: un gato que camina con la cola baja podría estar enfermo.



Lo primero que hay que observar es si la posición baja de la cola es permanente o sólo es en algunos momentos. También es conveniente evaluar si le molesta o evita que se le toque la cola o la columna. Es necesario vigilar el adecuado uso de la bandeja sanitaria y evaluar su micción y defecación. En caso de ser temporal y de no manifestar molestia o dolor al tacto, es posible que el gato camine con la cola abajo para indicar que no está de buen humor. Así mismo, si camina o coloca la cola abajo entre las patas podría indicar sumisión.



Sin embargo, el dolor causado por algún trauma o problema en la columna o en los miembros de atrás podría ocasionar que el gato no levante la cola al caminar. Por todo lo anterior, es importante estar atento de los otros detalles como momentos, lugares y manifestaciones de dolor al tocarle o rozarle la cola y ante todo acudir al Médico Veterinario, quien con ayuda de la historia y el examen clínico determinará si la condición es debida a una enfermedad y dará las recomendaciones pertinentes del caso.



DAISY CATALINA AMADOR SANCHEZ

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Que hacer cuando mi perrita se come su propio popó?

Respuesta: Se debe tener en cuenta que existen diferentes causas por las cuales los pacientes consumen sus propias heces. Es posible agruparlas de la siguiente manera:



• Mal nutrición: en casos de alimentación precaria, el animal no satisface sus requerimientos óptimos, de acuerdo con la etapa de vida; en casos de sobrealimentación, puede presentarse un proceso de mala digestión, lo que puede ocasionar que las heces tengan un sabor agradable para el animal.



• Causa patológica: pobre absorción de nutrientes (debido a parasitismo gastrointestinal, problemas hepáticos, problemas pancreáticos, etc.). En estos casos el Médico Veterinario debe evaluar el posible origen de la condición.



• Comportamental (estrés o ansiedad): puede observarse en pacientes que permanecen solos mucho tiempo, en animales alojados en ambientes sucios, o puede estar relacionado con un condicionamiento relacionado a miedo o aprobación.



Recomendaciones:



• Iniciar el diagnóstico descartando las condiciones de más fácil manejo, esto es, ofreciendo una adecuada alimentación.



• Estimular actividad física diaria; es posible obtener accesorios que ayudan en este proceso (pelotas, juguetes, etc.).



• Sacar frecuentemente al animal a hacer sus necesidades (idealmente, mínimo 3 veces al día).



• Mantener siempre un ambiente limpio.



• Procurar no regañar al animal en el momento en que haga sus necesidades, ya que el estímulo negativo puede generar el hábito.



• Si el animal continúa con el consumo de sus heces, se debe consultar con un Médico Veterinario, ya que el origen de la condición puede ser orgánico (por enfermedad).



GINETH DANIELA ORDUZ CORTES

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA