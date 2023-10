'Responsabilidad de contar con bomberos es de las alcaldías': Subdirector de Bomberos

A la actual alerta que afronta Colombia por aumento de incendios forestales se suma una más: más de un tercio del país no cuenta actualmente con servicios de bomberos, lo que agrava la situación. Esto, según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), entidad adscrita al Ministerio del Interior.



De acuerdo con cifras de la DNBC, en el país hay un total de 322 municipios que no tienen un cuerpo de bomberos, sea oficial o de voluntarios. Sumado a ello, con corte al 20 de octubre, hay al menos 135 que no tenían contratos vigentes con cuerpos de bomberos; es decir que, aunque cuentan con estos equipos, no se han realizado los convenios necesarios para atender incendios. Esto significa que 457 (el 41 por ciento) de los 1.102 municipios del país no están preparados para responder a estas emergencias.

La situación es más grave en Boyacá, donde 77 municipios no cuentan con cuerpo de bomberos, pero además otros cuatro no tienen contratos vigentes con sus cuerpos de bomberos. En ese caso, la alerta no es poca, porque Boyacá se ubica en el noveno puesto entre los departamentos más afectados por incendios forestales en lo que va de este año. Allí, se han quemado un total de 2.045 hectáreas.

En entrevista, Carlos López, subdirector nacional de Bomberos de Colombia advierte que la responsabilidad de contratar los servicios de bomberos en el país es de los municipios y que de no hacerlo se arriesgan a sanciones.

Carlos López, subdirector nacional de Bomberos de Colombia. Foto: Archivo particular

¿Por qué es importante mantener esos contratos que permiten que haya cuerpos de bomberos?

Municipios sin Cuerpos de Bomberos. Foto: CEET

Es importante que las alcaldías municipales tengan vigentes los contratos porque esto garantiza que los cuerpos de bomberos cuentan con las herramientas y con los recursos necesarios para atender todo lo referente a incendios forestales.

Adicional a esto, todo municipio del país tiene unos niveles de riesgo o unos riesgos asociados a su geografía, a su población, a los cultivos, a las vías que los atraviesan. Entonces, es importante también que las alcaldías garanticen los recursos para que se atiendan no solamente los incendios forestales, sino los rescates en todas sus modalidades, los incendios y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Esto es lo que hace parte de la misionalidad de bomberos.

¿Cómo apoyan ustedes desde la DNBC a los municipios?



Nosotros, desde la Dirección Nacional de Bomberos, apoyamos el fortalecimiento de la capacidad operativa y de respuesta de los cuerpos de bomberos con la entrega de vehículos, equipos especializados, capacitación y entrenamiento para que los cuerpos de bomberos cuenten con una ayuda desde el nivel central en la prestación del servicio. Sin embargo, la responsabilidad legal recae de manera directa en las alcaldías municipales.

Municipios sin contratos vigentes para contar con servicios de bomberos. Foto: CCET

¿A qué se arriesga un municipio que no cuenta con servicio de bomberos?



Los alcaldes que no conformen cuerpos de bomberos o que no garanticen la prestación del servicio pueden verse inmersos en responsabilidad de orden disciplinario por incumplimiento de las obligaciones que les establece la ley general de bomberos de Colombia. Adicional, los municipios pueden verse afectados patrimonialmente por demandas en casos de emergencias donde se generen daños a bienes o a habitantes del mismo municipio.

