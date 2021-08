Resolución de pesca de atún pondría en riesgo a delfines

Un reciente decreto emitido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) permite la pesca de atunes cerca del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, medida que, señalan ambientalistas, pondría en riesgo a los delfines, dado que estas dos especies suelen viajar juntas.



Concretamente, la autorización para la actividad pesquera se dará en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo, que limita con el santuario. Se dará permiso solamente a embarcaciones de bandera nacional, así como a extranjeras que estén debidamente afiliadas a una empresa colombiana.



El temor de algunos sectores es que en la práctica esto no solo afecte el equilibrio marino del área protegida, sino que resulten afectados los delfines, especie en peligro y sobre la cual rigen regulaciones internacionales para evitar su captura.



Según la resolución 2041 del 18 de agosto, la Aunap autoriza “los lances sobre cardúmenes de túnidos asociados con mamíferos marinos a las embarcaciones nacionales de Clase 6 según la clasificación de buques de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Ciat) y que cuentan con el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) asignado por la Aunap”.



Es decir, se les permitirá a este tipo de embarcaciones la pesca de atunes que viajan junto a delfines. Pese a ello, la entidad insiste en que esta práctica se llevará a cabo de manera responsable. Para eso se deberá implementar un programa permanente de monitoreo que permitirá conocer el estado de los recursos pesqueros. También se deberá crear un comité técnico que contará, entre otros, con representantes de Parques Nacionales Naturales, la Armada Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar).

¿Delfines, en peligro?

Ante esto, Nicolás del Castillo, director de la Aunap, sostiene que para llevar a cabo esta actividad, la normativa indica que siempre debe haber un observador a bordo de las embarcaciones autorizadas para pescar atunes cerca de delfines, y así permitir que estos últimos sean devueltos al mar en caso de ser atrapados, como lo indica la regulación internacional.



De igual manera, señaló que la resolución no se refiere a la pesca en la zona protegida del santuario de Malpelo.



No obstante estas declaraciones de la autoridad pesquera, sectores defensores del medioambiente sostienen que la resolución podría causarles un daño irreparable a los ecosistemas marinos del santuario de Malpelo y sus alrededores, ocasionando un serio desequilibrio en la fauna marina.



Así lo cree Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano: “La Aunap parece haber olvidado que los ecosistemas marinos están conectados y que no obedecen a las fronteras que se tracen en marcos normativos. Realizar capturas en las cercanías a una zona de reserva implica también que hay riesgos para ellas”.



El activista señala que con esta norma se estaría yendo en contra de acuerdos internacionales de protección de ecosistemas marinos, e incluso con compromisos pasados de Colombia, dado que desde hace 20 años el país dijo que todo el atún producido en sus aguas sería libre de delfines.



También considera que se favorecería intereses económicos particulares y que “no hay ningún argumento técnico, basado en fundamentos de ecología oceánica, que dé sustento a esta norma”.



“Preocupa que la misma autoridad ambiental encargada de velar por proteger la fauna marina en este momento le está abriendo la puerta a una actividad que siempre trae consigo la captura del delfín, que no tiene valor comercial. Si no está protegiendo esta especie, ¿cómo será con los animales que sí tienen valor comercial?”, agregó Prieto.



Cabe señalar que la resolución permitirá reuniones para dar mejor ilustración de la norma.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE