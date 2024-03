Informe: Los residuos en el mundo no paran de aumentar y el reciclaje no es suficiente

El planeta no para de crecer, y con ese aumento poblacional se incrementan también los residuos. De acuerdo con el informe Perspectivas mundiales sobre la gestión de residuos 2024 (GWMO 2024) se prevé que la generación de residuos sólidos urbanos aumente de 2.300 millones de toneladas en 2023 a 3.800 millones de toneladas en 2050.



El documento, presentado durante el sexto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Unea-6) que se reunió en Nairobi (Kenia) del 26 de frebero al 1 de marzo, da cuenta de que el mundo no solo está produciendo más residuos, sino que, además, es incapaz de gestionarlos de manera adecuada.

El mar Mediterráneo ostenta el vergonzoso récord de ser el más contaminado de todo el planeta. Foto: Getty Images

Y es que sólo el 9 por ciento de los residuos plásticos se recicla, el 17 por ciento se incinera, el 22 por ciento no se recoge y el 46 por ciento termina en vertederos.

“Millones de toneladas de plástico acaban en los océanos. La solución no es sólo la gestión de residuos. El mundo necesita eliminar los plásticos innecesarios y de un solo uso. Rediseñar productos. Rediseñar los envases para utilizar menos o ningún plástico. Rediseñar sistemas para reutilizar, rellenar y, sí, reciclar”, explicó durante la presentación del informe la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen.

Según resaltó Andersen, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hace dos años, inició negociaciones alrededor de un instrumento sobre la contaminación plástica global, que debería finalizar este año.

“No podemos seguir abordando el problema de los residuos tratando de gestionar lo que tiramos. La quema de residuos a cielo abierto es un desastre. Los vertederos son un desastre. El reciclaje no puede hacer frente al gran volumen de residuos. Para hacer realidad la visión de una sociedad sin desperdicio, necesitamos redefinir qué es el desperdicio”, añadió Andersen.

Cantidades enormes de plásticos y productos químicos elaborados por la humanidad superaron los "límites planetarios" soportables. Foto: EFE

Los datos del informe



El documento muestra que en 2020 tan solo el costo directo de la gestión de residuos fue de 252 mil millones de dólares, que se eleva a 361 mil millones de dólares si se incluyen las externalidades. Estas externalidades incluyen los costos de la contaminación, que resulta en mala salud y emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los desechos.

Además, la situación es más compleja en el sudeste asiático, África subsahariana, Centroamérica y el Caribe y el este y sureste de Asia, donde el crecimiento de los residuos que no se controlan o aprovechan de manera eficiente será más notable durante las próximas décadas.

Presentación del informe Perspectivas mundiales sobre la gestión de residuos 2024 (GWMO 2024) durante la Unea-6. Foto: Pnuma

En el informe, Colombia aparece como un caso de estudio gracias al trabajo que ha venido realizando con la formalización de las organizaciones de recicladores de todo el país lo que ha permitido, según la investigación, mejorar el manejo de lo que antes era considerado como basura e incrementar los ingresos de aquellos que se encargan de gestionarla.

Según explica Carlos Silva Filho, uno de los autores del informe, lo cierto es que es necesario empezar a entender cómo la crisis del mal manejo de residuos va más allá de un tema local. Esto porque un mal manejo de estos, por ejemplo en África, puede traducirse fácilmente en islas flotantes de plástico que llegan a las paradisíacas costas del Caribe, a miles de kilómetros de distancia.

Silva, quien también hizo parte de la presentación del primero de estos informes en 2015 asegura que la situación en casi una década no ha hecho sino empeorar. “Desde 2015 hasta ahora no avanzamos. Sí, más países tienen este tema de gestión de residuos como una prioridad, por ejemplo en 2015 no había tantos datos sobre este tema. Pero en la práctica casi el 40 % de los residuos en el mundo van a basurales o a quema a cielo abierto. Y esto ya pasaba hace diez años”, resalta el experto.

De acuerdo con él, es necesario además que Estados que tienen capacidad política empiecen a implementar soluciones de fondo. Por ejemplo los países europeos, que cuentan con una directiva muy bien estructura de manejo de residuos, siguen siendo sin embargo unos grandes generadores de residuos pér capita. Es decir: no es solo tener buena políticas para reciclar, sino que es necesario producir cada vez menos residuos, pues el manejo sostenible de los mismos no es suficiente.

“Hay un impulso, hay ganas de hacerlo, pero en términos prácticos no hay una evolución. Se habla mucho de economía circular, pero, ¿cuáles son los ejemplos de economía circular? Muy pocos. El mensaje principal de este informe es: la única solución es generar menos residuos”, finaliza Silva.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

Enviado especial a la Unea-6. Invitación del Pnuma.*