Renuncia el cuestionado ministro de medioambiente de Brasil

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, uno de los miembros del gabinete de Jair Bolsonaro más cuestionados por posiciones aparentemente contrarias a la preservación medioambiental y que es investigado por corrupción, anunció este miércoles su renuncia al cargo.



Salles, a quien Bolsonaro defendió reiteradamente pese a las críticas de grupos ecologistas y hasta de políticos aliados por sus posiciones polémicas, renunció en momentos en que el Supremo lo investiga supuestamente por haber favorecido a un grupo maderero tras una operación contra la tala de la Amazonía.



En una breve declaración a periodistas en la que no permitió preguntas, Salles precisó que presentó su renuncia y que fue aceptada por el presidente Bolsonaro, pero no informó los motivos de su decisión.



Destacó que durante su gestión buscó "el equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente", lo cual le había sido pedido por Bolsonaro cuando asumió el cargo, el 1 de enero de 2019.



"Adoptamos medidas alienadas con el proyecto escogido por Brasil en 2018 con la elección de Jair Bolsonaro en forma democrática, que cambió lo que la izquierda estaba haciendo en los últimos años" en materia de medioambiente, afirmó.



En una aparente alusión a las críticas que recibió de organismos de defensa del medio ambiente y hasta de países extranjeros, Salles se quejó y dijo que "no es posible que se criminalicen las opiniones diferentes" y que "muchas de las medidas que fueron adoptadas son necesarias" y responden al "cambio que pidió la sociedad".



En las últimas semanas, Salles estuvo entre la espada y la pared, después de que un oficial de la Policía Federal le acusó de haber intentado obstaculizar los trabajos de ese organismo contra el tráfico internacional de madera desde la Amazonía.



Aun así, Bolsonaro insistió en defenderlo y, la semana pasada, volvió a considerar a Salles como "uno de los mejores ministros" de su gabinete e incluso "uno de los más fieles".



EFE

