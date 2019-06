Reino Unido espera reducir a cero gases contaminantes para el 2050

El Reino Unido pretende reducir a cero los gases que contaminan el medio ambiente para el año 2050, a raíz de un nuevo plan de gobierno para combatir el cambio climático. Este país se convierte así en el primer gran industrializado que se propone este objetivo, lo que ha sido bien recibido por grupos ecologistas como Greenpeace y Extinction Rebellion.

Actualmente, el país británico está comprometido de manera legal a reducir las

emisiones en un 80 por ciento para el 2050, pero el Gobierno planea enmendar esa ley para marcarse como objetivo un recorte a cero.



Esto implicará que las emisiones de gases contaminantes de viviendas, transporte, agricultura e industria tendrán que ser evitadas por completo, según los medios.



El llamado Comité sobre Cambio Climático, que asesora al Gobierno, recomendó en mayo tener como meta el "cero", porque consideró que, si otros países siguen dichas medidas, habrá más posibilidades de situar por debajo de 1,5 grados centígrados el alza de las temperaturas para 2100.



La primera ministra británica, Theresa May, señaló que esa reducción de la contaminación será beneficiosa para la salud de la población y recortará los costes de la sanidad pública. "Lograr la neutralidad de carbono para 2050 es un objetivo ambicioso, pero es crucial que lo logremos para garantizar que protegemos nuestro planeta para las generaciones futuras", dijo May.

Asimismo, Laurence Tubiana, arquitecta del acuerdo del cambio climático de París declaró a la BBC que este es un "compromiso histórico" que espera tenga respuesta en el mundo. "Todos los ojos estarán ahora en el resto de la UE para que haga también esta promesa", añadió.



Según los expertos, para alcanzar el objetivo cero, el país tendrá que cambiar por completo varios hábitos, como ponerle fin al uso de los calentadores a gas en los hogares, utilizar electricidad más ecológica y cambiar los vehículos que funcionan con diésel. Por su parte, la gente tendrá que caminar más y montar en bicicleta, consumir menos carne y lácteos y viajar menos en avión, según estimaciones.

Qué están haciendo otros países

Por su parte, Japón también adoptó oficialmente una política para alcanzar la neutralidad de carbono después de 2050, pero este proyecto ha sido criticado por los defensores del medio ambiente por "su falta de ambición".



El archipiélago promete desarrollar energías renovables, en particular eólica y solar, pero no renunciará a sus contaminantes centrales de carbón. Esto, según Hanna Hakko, militante ecologista de Greenpeace en Japón, demuestra que "el gobierno japonés no es realmente serio en sus ambiciones climáticas".



A pesar de ello, el Gobierno quiere someter este proyecto a Naciones Unidas antes de la cumbre del G20 en Osaka de finales de junio, indicó Jun Sato, un funcionario del ministerio del Medio Ambiente. "El objetivo final es llegar a una sociedad sin carbono, lo antes posible en la segunda parte del siglo", indicó.

Como el país nipón, casi 200 países firmaron el acuerdo de París sobre el clima de 2015. En este marco se comprometió a anunciar a más tardar en 2020 nuevos esfuerzos para reforzar el plan de reducción de emisiones de efecto invernadero e intentar frenar el aumento mundial de las temperaturas.



Otros países también se han fijado este objetivo a más o menos largo plazo -Noruega tiene como objetivo 2030- pero ninguno fue adoptado aún a nivel legislativo.



Por otro lado, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones en un 40 por ciento para 2030, en relación al nivel de 1990, pero el Parlamento Europeo pidió que este objetivo se elevara al 55 por ciento. En noviembre, diez países, entre ellos España y Francia, invitaron a todos los líderes a acordar la neutralidad de carbono para 2050.



EFE/AFP