La ONU rechaza los llamamientos a posponer la próxima cumbre del clima

El Gobierno británico ha empezado a enviar vacunas a los delegados de países en vías de desarrollo que pidieron ser inmunizados antes de la cumbre del clima COP26 que se celebrará en Escocia y se compromete a financiar la cuarentena de quienes procedan de territorios de máximo riesgo.



(Le puede interesar: Los grandes desastres del mundo, naturales o no, están interconectados)



En un comunicado, el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de este año (COP26), el británico Alok Sharma, rechazó que el evento previsto del 1 al 12 de noviembre en Glasgow deba ser pospuesto, como han reclamado algunas organizaciones no gubernamentales.

Esto incluye, dijo, "una oferta para financiar la cuarentena requerida en un hotel designado a aquellos delegados registrados (incluidos observadores y periodistas) que lleguen de zonas en la lista roja y vacunar a los delegados acreditados que no puedan de otra manera ser inmunizados".



(No se pierda: El bosque seco tropical más antiguo de Suramérica está en Colombia)



Por su parte, la ONU rechazó los llamamientos de organizaciones ecologistas para posponer la próxima cumbre del clima COP26, dada la urgencia de acordar nuevas medidas para combatir el calentamiento global.



Naciones Unidas reaccionó así a una petición de la Red de Acción Climática, que reúne a unas 1.500 organizaciones de 130 países, para retrasar la cita dado el desigual acceso a vacunas contra la covid-19 en países ricos y pobres, lo que temen que excluya a participantes de numerosas naciones.



Preguntado al respecto, el portavoz de la ONU Farhan Haq dijo que la organización entiende estas preocupaciones, pero se opone a posponer otra vez la COP26 después de que los científicos hayan dejado claro que son necesarias de forma urgente nuevas medidas para que se pueda cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.



El exministro conservador subrayó que es una prioridad para la presidencia británica que "se oigan las voces de los más afectados por el cambio climático", en general los Estados más pobres, y que puedan asistir al evento todos los países y la sociedad civil.



(Además: Más de 200 publicaciones científicas piden medidas urgentes para el clima)



En su comunicado, el Gobierno precisa que los delegados que lo solicitaron empezarán a recibir esta misma semana la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y que la oferta de pagar la estancia en un hotel del Reino Unido se aplica tanto a personas vacunadas, que deberán aislarse cinco días, como no vacunadas, que habrán de hacerlo durante diez.



La Red de Acción Climática (CAN), que agrupa a cientos de ONG que luchan por el medio ambiente, reclamó este martes que la COP26 se posponga ante la imposibilidad de que sea, según dijo, "segura, inclusiva y justa".



(Lea también: ‘La deforestación cayó 30 % en el primer trimestre del año’: Minambiente)



La red consideró "evidente" que ya es imposible que la cita se celebre de forma segura y que a ella puedan asistir los delegados de países del Sur, pues la mayoría se encuentran en la "lista roja" del Gobierno británico, que obliga a una cuarentena de diez días en un hotel designado por las autoridades a su entrada en el país. Para esta plataforma -que integran entre otras organizaciones Greenpeace, Oxfam o WWF-, la falta de acceso a las vacunas en los países pobres, los costes del viaje y el alojamiento en Glasgow y la incertidumbre provocada por la pandemia hacen inviable la celebración de la cita.



(Lea también: Pueblos indígenas exigen proteger el 80 por ciento de la Amazonía para 2025)



En su comunicado, la CAN sostuvo que dejar fuera de la cumbre a los delegados de países en desarrollo tendría "graves y duraderas implicaciones" en las cuestiones que más les afectan, como la financiación climática o las reglas del mercado de carbono.



EFE

- Efecto positivo de los confinamientos en la Tierra ha desaparecido



- Bogotá, entre los lugares más críticos por contaminación en Latinoamérica