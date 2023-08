Esta semana la ministra de Medioambiente del Reino Unido, Rebecca Pow, estuvo en Colombia para visitar poblaciones en San Andrés y Providencia que se beneficiarán con el proyecto Fi Wi Riif, una iniciativa que investigará soluciones innovadoras para manejar la salud de arrecifes y tecnologías para su restauración.



Implementado por Fondo Acción, Fi Wi Riif cuenta con guarderías de corales en la biosfera Seaflower, y trabajará de la mano con comunidades impactadas por el huracán Iota. Pow, quien se convirtió en la primera ministra británica que visita el archipiélago, aprovechó su presencia en territorio colombiano para anunciar una nueva inversión de hasta 10 millones de libras esterlinas (aproximadamente 52.000 millones de pesos) que el Reino Unido destinará en los próximos cinco años para proteger los ecosistemas marítimos de en nuestro país.

EL TIEMPO habló con la representante de la cartera ambiental británica sobre lo que representa Colombia para las iniciativas de lucha contra la crisis climática de esta nación, lo que se espera con estas inversiones que están adelantando para proyectos en el país y sobre el trabajo que están adelantando para preservar ecosistemas marinos como los arrecifes de coral de amenazas como la contaminación por plásticos.

1. ¿Por qué Colombia es importante en estos programas que adelanta el Reino Unido para la protección de corales y la lucha contra la contaminación por plásticos?

Colombia y sus países vecinos cuentan con casi el 50 por ciento de la biodiversidad de todo el mundo, por eso, está en la primera línea de la lucha contra el cambio climático y lo que pasa aquí tiene consecuencias a nivel mundial.

Desde el Reino Unido, estamos destinando 500 millones de libras esterlinas (casi 2,6 billones de pesos colombianos) de nuestro ambicioso Blue Planet Fund para la protección y restauración de importantes hábitats marinos a nivel global.

En Colombia, nos alegra ampliar nuestra Alianza UK Colombia para el Crecimiento Sostenible con un nuevo portafolio de protección marítima, con una inversión de 10 millones de libras esterlinas (más de 52 mil millones de pesos colombianos). En Colombia, existen más de 80 especies de corales, 77 por ciento de las cuales son parte de la reserva de biosfera Seaflower entre San Andrés, Providencia y Santa Catalina que tiene la tercera más grande barrera de coral en el mundo.

San Andrés. Foto: Melissa Múnera Zambrano

No se puede hablar de la protección de océanos sin hacer frente a la contaminación por plásticos. Las costas en todo el mundo muestran un deterioro significativo por el mal manejo y el uso indiscriminado de los plásticos.

Desde el Reino Unido, queremos impulsar la participación de Colombia en alianzas internacionales como la Global Plastic Action Partnership (de la que el Reino Unido es el donante más grande), y buscamos consolidar una coalición entre los sectores público y privado, ONGs, la sociedad civil y demás actores a través de nuestro Pacto por los Plásticos, coordinado por la ONG británica WRAP y su contraparte colombiana Cempre.

¿Qué vio en San Andrés y Providencia?

Soy la primera ministra británica en visitar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Me impresionó mucho la resiliencia de la comunidad después de la destrucción causada por el huracán Iota y su compromiso con la protección de su espectacular biodiversidad. Tuve la oportunidad de visitar las guarderías de corales creadas por Blue Indigo y Fondo Acción que vamos a fortalecer a través de nuestra nueva inversión, además de las que están en el Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon. También vimos los manglares de Old Point con Coralina y los viveros de manglares en Providencia para entender su papel clave en los ecosistemas marítimos y las amenazas que enfrentan.

En San Andrés lideramos una limpieza de Playa Ginny que me permitió conocer de primera mano la escala del problema de los residuos plásticos y el daño que provocan con la contaminación de los océanos.

En San Andrés, la ministra británica adelantó una limpieza de Playa Ginny. Foto: Embajada Británica

¿Qué tan grave es la situación que atraviesan hoy los corales con el calentamiento del océano?

Reportes muestran que estamos perdiendo arrecifes de coral a una velocidad alarmante debido al incremento en las temperaturas de la superficie marina. Es un tema muy preocupante porque los corales son hogar de más del 25 por ciento de las especies marinas del mundo y proporcionan a la humanidad proteínas y componentes básicos para muchos medicamentos que salvan vidas. Además, cientos de millones de personas dependen de ellos para alimentarse, trabajar y protegerse de las tormentas y la erosión. En 2019, Providencia enfrentó esos temas al enfrentarse a los daños del huracán Iota. Si no actuamos para restaurar los corales que están muriendo, los riesgos para las comunidades locales y demás partes del mundo que viven en zonas costeras serán cada vez más graves.

¿Cómo esperan que se inviertan los 10 millones de libras esterlinas que se destinarán para la protección de ecosistemas marítimos?

Estos recursos son parte de nuestra Alianza UK Colombia para el Crecimiento Sostenible y se destinarán a la protección de ecosistemas marítimos en Colombia.

En particular, invertimos en el programa Fi Wi Riif, implementado por Fondo Acción, que investigará soluciones innovadoras y tecnologías para mejorar la salud y restaurar arrecifes en la biosfera Seaflower entre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Trabajaremos muy de la mano con las comunidades raizales en las islas para impulsar alternativas económicas para ellas y mitigar los daños del Huracán Iota. El Reino Unido tiene un protagonismo importante en este tema, invirtiendo más de 500 millones de libras esterlinas a nivel mundial desde el Blue Planet Fund para la protección de hábitats marítimos, y a través del Global Fund for Coral Reefs, del que el Reino Unido es co-presidente.

Adicionalmente, invertiremos en proyectos para restaurar manglares en Sucre y Barranquilla a través de la creación de mercados de carbono azul e intercambios de experticia y conocimientos con expertos de ambos países.

El Reino Unido además está apoyando proyectos que promueven gobernanza y gestión de zonas protegidas marinas en el Pacífico Oriental Tropical, de la cual Colombia participa junto con Costa Rica, Ecuador y Panamá.

¿Considera que se ha avanzado lo suficiente a nivel privado y público para detener la problemática de la contaminación por plásticos?

El Reino Unido tiene un fuerte compromiso con la eliminación de plásticos de un solo uso, y nos complace ver que Colombia comparte nuestra visión. Nos acompaña en la High Ambition Coalition to End Plastic Pollution, de la cual el Reino Unido es miembro fundador. Siendo Colombia miembro de la coalición, trabaja de una manera legalmente vinculante con el Reino Unido y otros países en las negociaciones para el Tratado Internacional de Plásticos.

La escala del problema es realmente aterradora, con casi 13 toneladas de plástico ingresando al océano cada año y, si no tomamos acciones contundentes, esta cifra se triplicará en 2040 en comparación con 2016. Reconocemos que hay que unir esfuerzos entre los sectores público y privado, además de la Academia, ONGs y la sociedad civil para mejorar la gestión del plástico y apoyar la transición a una economía circular.

En Bogotá, pude visitar proyectos de nuestro aliado Cempre, una ONG que busca fomentar mejores prácticas y una economía circular de plásticos en Colombia. Con ellos, estamos ayudando al sector informal, que a menudo es marginado, con más de 50.000 recicladores vinculados a sus iniciativas. Su papel es fundamental para la gestión del plástico, siendo responsables del 60 por ciento del reciclaje en todo el mundo.

Esperamos que próximamente, Colombia se vincule al Global Plastic Action Partnership para que pueda seguir consolidando sus esfuerzos dentro del país y transformar su gran ambición para acabar con plásticos desechables en acción tangible.

Este año en particular ha servido de alerta sobre los efectos del calentamiento global y la crisis climática. ¿Cree que el mundo si está haciendo suficiente?

Cada noticia alarmante que vemos, como los incendios, inundaciones o tormentas debe servir como un recordatorio del peligro del efecto del cambio climático y calentamiento global. No hay duda que estamos viviendo una crisis climática que representa una gran amenaza para nuestro planeta. Reconocemos que actualmente el mundo no está haciendo lo suficiente para abordar el cambio climático. Por ende, el Reino Unido llegará a la COP28 buscando nuevos compromisos claros para que las emisiones lleguen a su punto máximo en 2025 y los emisores más grandes sean ambiciosos en sus metas. Además de eso, queremos ver avances en sectores que tienen una gran influencia como transporte, hidrógeno, acero, agricultura y construcción.

¿Cómo se prepara el Reino Unido de cara a la COP28? ¿Cree que se alcanzarán avances en temas como el uso de combustibles fósiles?

En el marco de COP28, el Reino Unido quiere ver avances en cinco áreas: primero, para que el mundo siga luchando para que la temperatura promedio mundial no suba más de 1,5 grados; queremos un compromiso contundente desde el sector de combustibles fósiles para reducir emisiones de producción antes del 2030 con el fin de lograr emisiones netas cero para el 2050; que los países cumplan con sus compromisos para movilizar la financiación climática de 100 billones de dólares cada año para los países en vías de desarrollo; apoyar a países como Colombia para que se adapten a los impactos del cambio climático y, finalmente, lograr avances en la protección, la restauración y el manejo sostenible de la naturaleza.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

