Registran dos nuevas especies de bagre-sapo en cuenca Magdalena- Cauca

Como Pseudopimelodus magnus y Pseudopimelodus atricaudus fueron llamadas dos nuevas especies de peces comúnmente conocidas como bagre-sapo, identificadas y descritas en la cuenca Magdalena-Cauca, en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Este hallazgo del proyecto “Variabilidad genética de un banco de peces en los sectores medio y bajo del río Cauca”, adelantado por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín en convenio con Empresas Públicas de Medellín (EPM), desmonta la creencia de que estos individuos pertenecían a solo dos especies en Colombia.



Basados en análisis moleculares y morfológicos, se describieron P. magnus y P. atricaudus como dos nuevas especies de Pseudopimelodus Bleeker, 1858 (Siluriformes: Pseudopimelodidae). También se diferenciaron de otras especies del género: P. bufonius de Guyana, P. schultzi del río Sinú, P. mangurus de Argentina y P. charus de Brasil.





(Le puede interesar: EL TIEMPO Verde: impactos de la fumigación aérea con glifosato)



Desde 2014, la profesora Edna Judith Márquez, doctora en Biología, dirige dos proyectos con EPM: “Variación genotípica y fenotípica de poblaciones y especies reófilas presentes en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”, y del que se derivó este descubrimiento.



En la primera fase se analizó la genética de los peces en el río Cauca antes de la construcción de Hidroituango y ahora, en la Fase 2, después de construida la presa; inicialmente se analizaron 13 especies y ahora 18, una de las cuales es el llamado bagre-sapo.



En un artículo reciente, los investigadores revelaron que en Colombia no hay dos especies de bagre-sapo sino cinco linajes evolutivos. Para ello, listaron los peces hallados en el área de influencia de Hidroituango desde el corregimiento Bolombolo, municipio de Venecia (Antioquia), hasta la desembocadura del Cauca al río Magdalena, cerca de Pinillos (Bolívar), tramo en el que hallaron las dos especies que no se habían descritas antes.



La profesora Márquez indica que acumularon información genética en análisis de secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleico) y verificaron que eran diferentes; entonces analizaron además características morfológicas y la parte ósea de esas especies.



(También: Las zarigüeyas, controladoras de plagas y vitales en los ecosistemas)



Tras ratificar que no habían sido previamente descritas, a una de ellas la llamaron Pseudopimelodus magnus, porque es la más grande de todo el género, incluso por encima de una de Brasil considerada como la de mayor tamaño hasta ahora.



A la otra especie, que está en la parte baja del río Cauca porque no es capaz de remontar de manera natural el sector encañonado de fuertes raudales, la llamaron Pseudopimelodus atricaudus, del latín ater que significa oscuro o negro, y cauda, relativo a cola. Así, la gente puede diferenciarlo porque tiene una cola negra mientras el P. magnus no la tiene, y llamarlo el “bagre-sapo cola negra”, indica la profesora Márquez.



El P. magnus tiene 43-44 vértebras, espina dorsal con aserraciones en su margen anterior, mientras P. atricaudus tiene 39 vértebras, espina de la aleta dorsal lisa en su margen anterior y una banda vertical oscura que cubre 3/4 de la aleta caudal con base de radios y punta de los lóbulos de la aleta caudal hialina.



Estos resultados muestran la complejidad taxonómica de Pseudopimelodus, por lo que se necesitan más estudios taxonómicos y filogenéticos para aclarar el estado de los linajes divergentes incluidos hoy en este género.



El orden Siluriformes es un grupo muy diverso que abarca al menos 3.975 especies válidas y se describe un número creciente de nuevas especies. En este orden, Pseudopimelodidae (Bumblebee catfish) es una pequeña familia de bagres neotropicales, muy distribuida en América del Sur que incluye 51 especies descritas organizadas en siete géneros.



La profesora Márquez destaca que “la descripción de las dos nuevas especies no solo ayuda a entender esa diversidad escondida de peces en Colombia, sino que permite priorizar medidas para su manejo”.



En el estudio, publicado en la revista PeerJ, se pueden consultar las evidencias, secuencias de ADN, apoyos moleculares y óseos, y características morfológicas diferenciadoras.



El grupo de trabajo está integrado por Ana María Restrepo, magíster en Bosques y Conservación de la UNAL Sede Medellín; José David Rangel, doctor en Biotecnología también de la UNAL Sede Medellín; y Armando Ortega, de la fundación Funindes y estudiante de la Universidad del Valle, quien trabajaba el tema en su tesis doctoral y unió esfuerzos con este grupo para desenredar ese complejo de especies.



Unimedios

Redacción Medioambiente