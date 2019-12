Reducir emisiones 7,6 % cada año, lo que se espera en la COP25

“Desde hace décadas, la especie humana está en guerra contra el planeta y ahora el planeta está contraatacando” con catástrofes climáticas y aumento del nivel del mar, sentenció este domingo el secretario general de la ONU, António Guterres.



La humanidad es la responsable, sobre todo por la explotación de las energías fósiles, causante de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, recalcó Guterres desde Madrid, en la víspera de la apertura de la Conferencia de las Partes (COP25, por su sigla en inglés), de la ONU.

“El punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se nos acerca a toda velocidad”, señaló. Y es que según el secretario, si el mundo no respeta los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento a +2 ºC e incluso a +1,5 ºC respecto a la era preindustrial, el panorama para la humanidad será sombrío por cuenta de la “crisis climática”.



Por eso, tal como lo pidió la semana pasada las Naciones Unidas, se espera que en esta conferencia –que va hasta el 13 de diciembre– se tomen acciones radicales que lleven a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 7,6 por ciento cada año entre 2020 y 2030 para así poder cumplir la meta límite de +1,5 ºC de temperatura global este siglo.



Más de 40.000 personas, entre líderes políticos, científicos, empresarios y ONG de 197 países se reunirán en Madrid para este evento, que convoca a los Estados que se comprometieron a hacer frente al cambio climático y están obligados a tomar acciones. Allí presentarán sus propuestas para reducir las emisiones, principalmente de dióxido de carbono (CO2) que registra un alarmante ascenso.



En efecto, la producción de combustibles fósiles va en aumento, especialmente en China, Estados Unidos, India y Rusia, los grandes emisores, de acuerdo con el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (Pnuma); lo que ha producido un incremento en las emisiones de CO2, que alcanzaron un récord histórico en 2018: llegaron a 55,3 gigatoneladas, según la Organización Meteorológica Mundial.



Pero más allá de señalar culpables, lo que se espera es intensas discusiones en torno a tres importantes temas. El principal es la regulación de los mercados de carbono, pues el artículo 6 del Acuerdo de París los estableció de manera general y aún se necesitan requisitos más específicos y ‘seguros’.



Isabel Cavelier, directora de visión de Transforma, dice que lo fundamental es garantizar que no se conviertan en una puerta abierta para hacer trampa. “La regulación de este mercado debe blindarnos contra el doble conteo de emisiones: un país vende un certificado de reducción de emisiones a un tercero, y ambos, vendedor y comprador, lo cuentan como reducción propia”.



También se negocian asuntos relacionados a los costos de las pérdidas y los daños por el cambio climático; un tema políticamente sensible porque los países más afectados quieren acuerdos para costear estos daños, que además están en aumento. Sin embargo, según Cavelier, “es imposible hacer atribuciones directas, porque no se puede hacer una trazabilidad de impactos asociados a un país y sus emisiones específicas, la atmósfera es una sola”.



Y según Óscar Guevara, especialista de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, sigla en inglés), también se espera que los países revisen sus metas de reducción de emisiones del periodo 2015- 2020 (según el Acuerdo de París se revisarán cada 5 años).

“Para enfrentar un segundo periodo 2020-2025, los países deberán anunciar en Madrid cómo se van a comprometer. Se esperan metas muy ambiciosas, ya que la evidencia científica nos dice que no podemos seguir posponiendo estas acciones”, explicó.

Marcha por el clima

Los movimientos ambientalistas serán grandes protagonistas de esta COP25, y uno de sus papeles principales será llevar las discusiones a las calles. Además, se espera una gran manifestación por el clima el 6 de diciembre en Madrid para presionar a los líderes políticos a que anuncien contribuciones más ambiciosas.



Allí estarán presentes ONG, grupos de ecologistas, movimientos juveniles, comunidades de indígenas y, por supuesto, la activista Greta Thunberg, reconocida por sus firmes discursos en defensa del medioambiente y por movilizar a millones de jóvenes en todo el mundo en pro de esta causa.



La Unión Europea sigue siendo la gran abanderada en este tema, y ya se comprometió a reducir las emisiones de GEI en un 55 % para el 2030, una decisión clave, pues dentro de ese bloque están varios de los países responsables del 75 por ciento de las emisiones globales. A esto se suma el anuncio que hicieron de declararse en emergencia climática, un hecho histórico, ya que fue el primer continente en hacerlo e implicaría, en principio, que el Parlamento Europeo use sus recursos para respaldar esta declaratoria.



Chile, que por las protestas sociales que vive no pudo ser el país anfitrión, anunció igual la creación de una Alianza de Ambición Climática, con cerca de 70 países comprometidos en aumentar las contribuciones que hicieron en el Acuerdo de París, y que serán informadas en la COP25.

Un ‘ejército’ para salvar el planeta

Con un nombre apocalíptico para convencer de la urgencia del reto, más de 60 ilustres de la política y el espectáculo lanzaron ayer ‘World War Zero’ (‘Guerra Mundial Cero’), una coalición destinada a formar un “ejército” ciudadano que exija acciones frente a la crisis climática.



La iniciativa, capitaneada por el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry, reúne a figuras como los actores Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Emma Watson, Shay Mitchell y Ashton Kutcher; el cantante Sting o los expresidentes de EE.UU. Bill Clinton y Jimmy Carter. Con un presupuesto inicial de 500.000 dólares, la coalición organizará encuentros en todo EE. UU. a partir de enero.

El papel de Colombia

Entre esos países que se unieron a la Alianza de Ambición Climática está Colombia. En 2015, el país se comprometió a reducir 20 por ciento sus emisiones para el 2030. En cuanto a deforestación, se propuso reducirla a cero en la Amazonia. Sin embargo, entre 2015 y 2017 esta cifra aumentó en la región y en el país.



Según el Ideam, hasta 2018 se empezó a evidenciar una curva descendente, logrando reducir la tasa nacional de deforestación en 10 por ciento respecto al año pasado. Es decir, de 219.000 hectáreas de bosque devastado en 2017 se pasó a 197.000. El 70 por ciento correspondió a bosque amazónico.



Para Ángela Andrade, directora de Política Ambiental de Conservación Internacional Colombia, no se logró reducir la deforestación como se planteó en el Acuerdo de París, debido a los vacíos en la gobernabilidad de los ecosistemas amazónicos.



Para reducir emisiones, el presidente Iván Duque aseguró que buscará que el 10 % de la energía sea de fuentes renovables para 2022 y el 20 % para 2030. Además, prometió reforzar la lucha contra la deforestación y se alió con otros de la Amazonia, como Perú y Ecuador.



“Vamos a sembrar 180 millones de árboles para el 2022 y a apostarle a la ganadería sostenible con el sistema silvopastoril. Nuestra meta es llegar a 100.000 hectáreas silvopastoriles. También esperamos ser un país en carbono neutral en 2050”, señaló.



