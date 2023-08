La necesidad de proteger la Amazonia fue uno de los puntos destacados en el discurso de primer año del presidente Gustavo Petro. Como antesala de la Cumbre Amazónica de Brasil, en la que el mandatario participará esta semana, aprovechó para resaltar los logros que en esta materia ha tenido su Gobierno.



Entre ellos se destaca la reducción de la tasa de deforestación, la cual el año pasado alcanzó las cifras más bajas que se presentaban desde el 2013, según destacó Petro.



"Logramos salvar 50.586 hectáreas de bosque en todo el país. Solo en la Amazonia logramos salvar 40.714 hectáreas, lo que equivale a 58 canchas de fútbol, y en el primer trimestre de este año la deforestación se redujo 76 por ciento en todo el país, con lo que solamente en este trimestre ya hemos salvado 38.500 hectáreas", afirmó el mandatario.

Las cifras entregadas para 2022 se corresponde con lo que ha reportado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Efectivamente, de acuerdo al monitoreo hecho por el Ideam, la pérdida de bosque para el año 2022 alcanzó un total de 123.517 hectáreas (ha), un 29,1 por ciento menos que en 2021, a nivel nacional.

La Amazonia presentó una fuerte desaceleración en sus principales núcleos y frentes de pérdida de bosque. En el Arco Amazónico todos los departamentos presentaron caídas frente a las cifras de hectáreas deforestadas en 2021, con un total de 26,1 por ciento de reducción.



Así, en el Caquetá se evitó que se deforestaran 19.100 ha, en Meta 15.129 ha; en Guaviare, 9.294 ha , y en Putumayo, 1,968 ha menos.



Sin embargo, lo cierto es que siguen siendo las mismas problemáticas que se han registrado durante los últimos años, las que continúan disparando la tala y quema de bosques centenarios. En el país, según el informe, la principal causa de deforestación es la praderización para el acaparamiento de tierras, seguida por la ganadería extensiva y el desarrollo de carreteras ilegales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la conmemoración del 7 de agosto.

Transición energética

En su discurso el presidente Petro también resaltó en materia ambiental como un tema urgente la necesidad de avanzar en la descarbonización de la economía y la extensión del uso de energías limpias.



Al respecto el presidente aseguró que "la transición energética justa está dando pasos importantes en Colombia, con una inversión de 95.000 millones en 2023, que beneficia a mas de 70.000 personas con proyectos de comunidades energéticas y techos solares en instituciones publicas para municipios de categorías 5 y 6", por ejemplo.

Según el presidente Petro, mientras que en los últimos gobiernos solo se aprobaron 21 licencias para proyectos de energías limpias, en el primer año de su gobierno se otorgaron 15 licencias ambientales. "Así ratificamos nuestro compromiso con la transición energética justa", dijo.

El presidente también señaló que se han asignado 8,3 gigas de capacidad (que puede referirse a gigavatios en este caso) para 190 proyectos de energías limpias en este año.

De acuerdo con el mandatario, si estos proyecto se hacen realidad Colombia contaría con una matriz de energías limpias en un 100 por ciento y sería uno de los primeros países de la Tierra enalcanzarla.

Cabe resaltar que, según datos de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica, la matriz de generación eléctrica del país es la sexta más limpia del mundo, el 68 por ciento de la capacidad instalada es de fuentes renovables, pues es producida a partir de hidroeléctricas. No es allí donde está el problema de la contaminación por generación de energías en el país.

Acuerdo de Escazú y áreas protegidas

El mandatario también resaltó la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con una asignación de 600.000 millones de pesos que según aseguró se hará el año entrante y durante 20 años consecutivos. "Dineros de la nación que serán destinados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la conservación de los recursos, la revitalización de la selva amazónica", dijo.

También se refirió a la ampliación de las áreas protegidas con las que cuenta el país. "Estamos protegiendo las reservas naturales ampliando en más de 1'116.000 hectáreas las áreas protegidas del país. Eso es cerca de 7 veces la extension de Bogotá. Por ejemplo, aumentamos en más de 172.000 hectáreas el área protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, llegando a un total de 573.000 hectáreas", afirmó.

El presidente también exaltó la ratificación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, tratado internacional pionero en la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos ambientales, y el protagonismo que ha ganado el país en la defensa de la protección del medioambiente en escenarios internacionales.

"La protección del medioambiente, la salvación misma de la humanidad, es una preocupación central de este Gobierno, por eso no hemos dudado en proponer los diálogos nacionales en las instancias multilaterales. Hoy Colombia ocupa una posición de vanguardia a nivel internacional, no es el vagón de atrás, no es el pueblo olvidado", afirmó Petro.

Por último, resaltó el haber llevado la propuesta de canje de deuda por acción climática a espacios como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Cumbre para un nuevo pacto financiero mundial.



