Comienza la temporada de avistamiento de ballenas

Cada año, de julio a noviembre, las ballenas jorobadas o yubartas ascienden desde el Antártico hasta las cálidas aguas del Pacífico colombiano para reproducirse o cortejarse. A partir de esto, la oferta turística aumenta en destinos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño para los interesados en realizar avistamiento de estos cetáceos.

Según Aminta Jáuregui, bióloga marina, directora del Programa de Conservación de Tortugas Y Mamíferos Marinos y docente de la Universidad Tadeo Lozano, “el Pacífico colombiano se convierte como en la sala cunas de los pequeños ballenatos”. Agrega que los machos cortejan a las hembras saltando fuera del agua y se pueden percibir algunos cantos y disputas entre estos.



Jáuregui dice “los ballenatos que nacen en nuestras aguas pueden medir entre los 4,5 a 6 metros y pesar hasta 700 kilogramos, y los ejemplares adultos pueden llegar a los 17 metros y pesar hasta 40 toneladas, siendo más grandes las hembras”. Las jorobadas deben su nombre a la pequeña aleta que poseen en la parte más ancha de su lomo.



Si usted desea realizar avistamiento debe tener en cuenta que los ejemplares tardan entre dos y tres meses en recorrer en promedio cerca de los 8.600 km para llegar a nuestro país. Esta llegada es constante pero no lo hacen todo el tiempo, algunas vuelven a sus zonas de alimentación y otras continúan hasta Costa Rica.

Precisamente, por la importancia natural de este acontecimiento, la oferta turística para esta temporada aumenta en los sitios de avistamiento como Nuquí y Bahía Solano en Chocó, Buenaventura en Valle del Cauca, Tumaco en Nariño, Guapi y PNN Gorgona en Cauca.



Según Óscar Gómez, Gestor en turismo de Fontur para Buenaventura y el Valle del Cauca, “alrededor de 15.000 turistas se dirigen al Pacífico para hacer avistamiento de ballenas”. Asimismo, agrega que los operadores buscan que aumente esa cantidad, pero de manera responsable y con las medidas establecidas por Parques Nacionales y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Por su parte, César Isaza, gerente general del hotel ecolodge El Almejal en Bahía Solano, dice “fuimos los primeros en Colombia en desarrollar este programa turístico que hoy dinamiza la economía en el Pacífico”. El programa que ofrece incluye avistamiento exitoso, que consiste en que el turista repita sin costo si en la primera oportunidad no logró el avistamiento, e hidrófono para escuchar en vivo el canto de estos animales.



Para hacer más fácil el traslado a estos destinos la aerolínea Satena aumentó sus frecuencias para Bahía Solano, saliendo de Medellín; Tumaco, desde Bogotá y Cali; Guapi, desde Cali, y Buenaventura, desde Bogotá. El presidente de Satena, Pedro Lozano, afirmó que "desde nuestra aerolínea nos llena de orgullo apoyar e incentivar el turismo en estas regiones del país, generando a su vez un constante desarrollo económico, brindándoles una buena conectividad aérea en rutas que les permitan a los turistas disfrutar de esta maravilla natural”.



Por su parte, Aviatur ofrece tres destinos: Gorgona, Nuquí y Bahía Solano. En dónde además de ver las ballenas los interesados pueden realizar otras actividades. Recomiendan para el PNN Gorgona “quedarte unas 2 noches y además de la salida a ver las ballenas, podrás hacer un recorrido hacia Playa Palmeras, visitar el antiguo penal y disfrutar de este ecosistema de bosque tropical”.

Algunas recomendaciones

La bióloga dice hay que tener en cuenta “las clases de grupos con los que se pueden encontrar: madres con su cría que son los más vulnerables, los grupos en cortejo y los de cantores”. Los turistas no deben dar de comer ni arrojar desperdicios o basura al mar. Si está nadando y accidentalmente se encuentra con uno de estos animales, trate de alejarse lo antes posible y manténgase a mínimo 30 metros.



En la página web de ProColombia recomiendan paciencia y prudencia. “Si bien los cetáceos pueden demorarse en aparecer, e incluso no hacerlo durante la estadía del espectador, hay más posibilidades de encontrarlos en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde cuando el mar está más calmado y el sol no está en plenitud”.



Según la guía de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia, publicada en 2017, los turistas deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



● La zona de espera en las embarcaciones es de una distancia de 200 metros y de aproximación cercana de 100 metros.



● Las embarcaciones deben mantener un rumbo paralelo al desplazamiento de los individuos. Esta aproximación debe ser lo más lenta y gradual posible.



● No exceder límite de pasajeros. Según reglamentación de la Dirección General Marítima y las capitanías de puerto deben contar con los elementos mínimos



requeridos: chalecos salvavidas para todos los tripulantes, incluyendo motoristas y guías, botiquín de primeros auxilios, ancla, motor auxiliar, etc.

