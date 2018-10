Antes de vacunar a su perro es importante que lea esta información

Sin duda entre los temas a tener en cuenta cuando se es amo de una mascota están el cumplimiento oportuno del esquema de vacunación y la adecuada alimentación. El tener un conocimiento sobre estos dos aspectos le ahorrará varios dolores de cabeza en la convivencia diaria con animales.

Para hablar de este tema especialistas de la Clínica para Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia se unieron a nuestro Consultorio Veterinario y respondieron las dudas de nuestros lectores.

Pregunta 1: Mi perro desde hace 3 meses solamente come en la tarde / noche. Come bastante, pero sólo a esa hora ¿Esto es normal o puede causar problemas?

Los caninos, debido a su evolución y origen en la vida silvestre, pueden comer una sola vez al día sin que esto genere problemas para su salud o sea indicativo de alguna enfermedad. Es muy importante que el consumo de agua sea el adecuado y que el estado de ánimo del animal no presente ningún cambio.



A diferencia de los felinos, la mayor actividad física de los caninos es diurno y usualmente se alimentan durante el día; sin embargo, no hay ningún inconveniente en que el animal sólo consuma su alimento en la noche.



Si por alguna razón se desea cambiar el ciclo de alimentación del animal a un horario diurno, podría alternarse el concentrado que usualmente consume con una dieta más blanda y palatable (concentrado húmedo) o simplemente a un concentrado seco de mejor sabor, para paulatinamente acostumbrarlo a comer en un horario especifico.



Períodos muy prolongados de ayuno podrían ocasionar gastritis, aunque por lo descrito en la pregunta no es el caso. Si el ayuno se vuelve más prolongado, acompañado de otros síntomas como depresión, vómito o diarrea, es necesaria una consulta Médico Veterinaria para determinar la posible presentación de una enfermedad subyacente.



MIGUEL ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Pregunta 2: Hace unos meses me regalaron un perrito, pero no tiene carné de vacunas ¿Se pueden volver a poner todas las vacunas? ¿Dónde las colocan en Bogotá?

La administración de vacunas depende de la edad y las necesidades de cada paciente. Antes de poner cualquier vacunación un médico veterinario debe realizar un examen clínico completo que permita establecer si el estado de salud de la mascota es adecuado y por lo tanto se pueda realizar la vacunación.



Puede realizarse en consultorios o clínicas veterinarias de confianza, por médicos veterinarios que cuenten con tarjeta profesional, ya que la vacunación de un animal enfermo, o utilizando el protocolo incorrecto, puede tener consecuencias negativas para la salud del mismo.



CINDY TATIANA RIAÑO CALDERÓN

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Cómo participar del consultorio veterinario?

Muy sencillo, usted simplemente tiene que diligenciar el formato que verá debajo de estas líneas o que también encontrará al hacer clic aquí.