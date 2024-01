Estas son algunas recomendaciones para prevenir los incendios forestales en Colombia

En Colombia, la preocupación sigue creciendo frente al aumento de los incendios forestales, pues el pasado domingo, 21 de enero de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que se han presentado 237 incendios forestales desde el 3 de noviembre del 2023 hasta el 20 de enero del 2024, en el marco del fenómeno El Niño.



Teniendo en cuenta la información anterior, podemos decir que en conformidad con la Ungrd, estos incendios han afectado notoriamente 131 municipios y 3523 hectáreas de vegetación. Entre los departamentos más afectados está Vichada, Santander, Cauca y Boyacá.



Asimismo, en el Tolima, las alertas en diferentes municipios se encuentran activas, debido a sus altos puntos de calor.



Según Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, por medio de la Gobernación de este departamento “se ha generado alerta naranja por incendio de cobertura vegetal en los municipios de Armero, Guayabal, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Ibagué, Icononzo, Piedras y Natagaima, este último ha sido el que más altas temperaturas ha presentado en los últimos días”.



Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, dio a conocer algunas recomendaciones con el propósito de sensibilizar a los habitantes en general de país, sobre cómo prevenir los incendios forestales.



Además de los incendios forestales, todos los días los bomberos deben atender varios casos de quemas que se salen de control. Foto: Delegación de Bomberos de Cundinamarca

Tome nota de estas recomendaciones

1. No fumar en el bosque ni arrojar cigarrillos fuera del vehículo. Una sola colilla encendida puede provocar un incendio que, en condiciones secas, se propaga con rapidez.



2. En épocas secas y con riesgo de incendios forestales no iniciar ningún tipo de quema o fuego, aunque no esté expresamente prohibido.



3. No utilizar velas, antorchas o faroles y pólvora.



4. No tires vidrios y botellas, pueden causar el efecto lupa y producir fuego.



5. No arrojar desperdicios o cualquier tipo de material combustible.



6. Dar aviso inmediato a las autoridades en caso de observar columnas de humo o quemas “controladas”, que se pueden convertir en incendios forestales.



Además, tenga en cuenta que las prácticas de prevención, que son sencillas, pero efectivas, podrán evitar los graves y peligrosos incendios forestales y sus devastadoras consecuencias, en las cuales no solo el medio ambiente está en peligro, sino también las personas y los animales.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

