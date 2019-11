‘Una mascota enseña responsabilidad y valores a los niños’

Se podría decir que el 99 por ciento de los niños en algún momento de su vida han incluido un perro o un gato en la carta al Niño Dios. Pero si está pensando en regalar uno a su hijo o ya está decidido, hay varias cosas para tener en cuenta.



Lo primero es una decisión que se debe tomar con calma, no solo con la emoción o porque el niño de la casa sueña con tener un perrito para jugar.

Entre otras consideraciones, se debe pensar en el estilo de vida que se lleva en cada casa, en el espacio que tendrá el animalito, en las condiciones económicas de la familia y en el tiempo que se requiere para los cuidados de un animal de compañía.

Para la experta en comportamiento animal Carolina Alaguna, la llegada de una mascota al hogar debe involucrar a todos los miembros de la familia. “No estoy de acuerdo con el animal como regalo de Navidad. Ellos no son juguetes, son seres vivos”, dice enfáticamente la etóloga.

Aunque está convencida de que es bueno que los niños tengan la oportunidad de crecer con animales de compañía, no cree que este debe llegar de sorpresa. Debe ser una decisión de familia. “Una mascota ayuda a los niños a crear empatía con la naturaleza; hace que expandan el círculo de compasión, lo que quiere decir que no solo van a ser amorosos, empáticos y compasivos con su mascota, sino con todos los animales y, por su puesto, con los seres humanos. Para que esto sea así, la llegada de una debe ser compromiso de todos”, dice la etóloga.



Por otro lado, explica que hay que tener claro que el cuidado de la mascota no se les puede delegar por completo a los niños, de ninguna, ni a los adolescentes; el responsable es el adulto. Sin embargo, es claro que ellos deben asumir algunas responsabilidades y cumplirlas. Un animal de compañía requiere desde el paseo diario, el baño, la alimentación hasta la visita al veterinario. El problema de delegar todo el trabajo en los niños es que pueden no hacerlo bien o se pueden cansar, y es ahí cuando muchas veces toman la decisión de abandonarla.

Generalmente, la llegada de un cachorro de perro o gato altera toda la dinámica familiar. La mayoría son inquietos, hacen daños, hay que enseñarles a ‘ir al baño’, lloran de noche... Es un proceso que implica paciencia y tiempo.



Para Alaguna, la llegada de un perro a una casa debe ser cuando el niño tenga por lo menos 6 años de edad, sobre todo por la convivencia, para prevenir accidentes y que los niños sean capaces de leer el lenguaje corporal de los perros. Por ejemplo, si el animal está gruñendo, que él menor entienda que no está feliz.



“A la hora de escoger una raza es mejor analizar el temperamento y ver cómo es el estilo de vida de cada familia. Si viven en casa o en apartamento y la disponibilidad económica. Esta elección es personal y debe también haber una afinidad con la mascota”, añade Alaguna.

Los cuidados que requiere, si tiene el pelo largo o corto, si es un perro con mucha energía o si es más bien sedentario, si le gustan los niños o si es fácil de educar, son otros elementos para tener en cuenta.



Es clave asesorarse con los expertos para escoger la raza indicada. Encerrar un labrador en un apartamento pequeño, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Un espacio tan reducido se le quedaría chico a un animal tan grande y con tanta vitalidad.



El veterinario Daniel Bohórquez, por su parte, está convencido de que un gato es una buena opción, es más sencillo de cuidar. “A la hora de escoger un perro es clave pensar primero en adoptar y escoger una raza que sea amigable con los niños”, asegura, y confirma que la edad ideal para que un niño tenga una mascota es a partir de los 6 o 7 años, cuando ya puede interactuar con ella sin correr riesgos innecesarios. “Una mascota enseña responsabilidad y valores a los niños”, concluye el veterinario.

Adopte, no compre

Aunque en el mercado abundan las tiendas donde venden perros y gatos de todas las razas y características, los expertos coinciden en que la mejor opción es adoptar. En Bogotá y, en general, todas las ciudades hay fundaciones y hogares donde acogen perros y gatos –la mayoría abandonados o callejeros– a fin de recuperarlos, sanarlos y prepararlos para conseguirles un nuevo hogar.



Además de acoger al perro o gato que más nos guste o se ajuste a nuestras necesidades, se está haciendo una notable obra y ese gesto resulta muy importante y gratificante para los niños.

Para tener en cuenta

1. Comprométase a cuidar el animal de compañía escogido durante toda la vida del peludito, garantizando su bienestar tanto físico como emocional.



2. Usted debe contar con los medios económicos suficientes para cubrir todos los cuidados y con los elementos necesarios para garantizar el bienestar del peludo.



3. Provea los cuidados médicos veterinarios requeridos, incluidas la vacunación y desparasitación.



4. Debe darle un alimento de buena calidad con la frecuencia requerida, y agua permanentemente.



5. Es recomendable la esterilización.



6. Recoja los excrementos de su animal.



7. Brinde el espacio necesario para su recreación y descanso, protegido del sol y el frío, así como de las inclemencias del clima.



8. Debe tener tiempo diario para dedicar al cuidado del animal, así como para el ejercicio que debe hacer diariamente fuera de casa.

REDACCIÓN VIDA