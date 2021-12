Reciclar es un proceso que debería hacerse en cada hogar no solo de Colombia, sino del mundo. Sin embargo, el reto es grande aún porque no todas las familias conocen cómo hacerlo de forma correcta.



(Puede leer: Cómo y dónde reciclar productos electrónicos en Colombia)



Según la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), el 78% de los hogares en nuestro país no separa los residuos adecuadamente, por lo que es importante que los consumidores como primera medida, empiecen a evitar la generación de desechos dentro de los patrones de consumo.



(Además: ¿Cómo contribuir en la cadena de reciclaje desde casa?)

El primer paso para poder colaborarle al medio ambiente en este sentido es saber por qué es importante reciclar y cuál es la mejor manera para hacerlo. En esta Trivia Maloka, expertos consultados por el museo de ciencia y tecnología ponen a prueba sus conocimientos sobre esta temática:

