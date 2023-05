Un interesante descubrimiento se realizó dentro de la Reserva ProAves Loro Coroniazul, ubicada en el municipio de Génova, en el Quindío. Según informó ProAves, se trata de un Toro de los Chusques colombiano (cuyo nombre científico es Olallamys albicaudus), que es una especie de roedor en peligro de extinción.

Según los detalles dados, esta especie fue descubierta en 1879 y en casi 150 años han habido solo 17 registros de avistamientos, la mayoría en los Andes colombianos y uno en Ecuador.



(Además: Ofrecen 20 millones de recompensa para dar con asesinos de dos jaguares en Antioquia).



Un guardabosques de la Fundación ProAves, Sergio Cruz, fue quien hizo el avistamiento mientras realizaba estudios en la zona. “Estaba realizando estudios en la Reserva, cuando alrededor de las 2 de la tarde -a 3.430 metros de altura- vi a este mamífero por el sendero alimentándose de bambú y pasto”, contó Cruz.

Poco a poco me acerqué más y más. No mostró absolutamente ninguna preocupación por mí y, a pesar de su gran tamaño y de ser un animal salvaje FACEBOOK

TWITTER

Además, detalló que no solo se sintió fascinado tras encontrar al Toro Bambú (como también se le conoce), sino que su sorpresa fue mayor cuando el roedor no se mostró preocupado cuando lo fotografiaron, luego se le acercó y se le subió al hombro. “Poco a poco me acerqué más y más. No mostró absolutamente ninguna preocupación por mí y, a pesar de su gran tamaño y de ser un animal salvaje, me dejó tomar una foto hasta que se acercó a mí y se me subió encima. ¡No pude imaginar mi sorpresa y alegría!”, comentó para el sitio web de ProAves.



(Puede leer: Estudio demuestra que el cambio climático acelera las sequías en el mundo).



Este es un animal casi desconocido en vida, es un roedor grande, de cola larga, pelo suave, largo y color marrón rojizo brillante. “La especie se considera casi endémica de Colombia, con la mayoría de los registros alrededor de Bogotá y solo unos pocos de la Cordillera Central, con un registro en la frontera de Colombia con Ecuador”, señalaron en el citado portal.



También, agregaron que la especie es tan rara que los expertos no saben qué tan amenazada está, pero sí aseguran que está en peligro de extinción por la tala de árboles en su hábitat natural, el bosque nuboso altoandino.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Chengue, la playa del Tayrona convertida en un mar de basuras

-Los desafíos ambientales en Colombia y sus consecuencias

-Así protegen 5.000 hectáreas de bosque seco tropical en los Montes de María