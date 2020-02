'Quienes han llegado a parques a deforestar deben salir'

Desde 2004 Julia Miranda se ha encargado de una de las instituciones más importantes en términos de conservación. Tiene a su cargo un equipo de 1.200 guardaparques que a su vez deben proteger 17 millones de hectáreas de áreas protegidas. Lamentablemente, cada año, reciben un presupuesto paupérrimo— en 2020 les fue asignado $103.087.564.843, cuando en realidad necesitaban por lo menos $235.490.000.000—.

A eso se suma que durante su gestión ha tenido que hacerle frente a varias presiones que sufren sus funcionarios en las zonas en donde son la única presencia estatal. Por ejemplo, las guardaparques amenazados y asesinados; y las advertencias directas de grupos armados que tienen presencia en algunos parques. Como denunció este fin de semana el exdirector de Parques Nacionales, Carlos Castaño.



“Las disidencias de las Farc les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonia. Ese plazo se cumple hoy. Y de no hacerlo, sus vidas estarían en peligro”, dijo Castaño.



Y agregó: “En toda mi historia como director de parques y como ambientalista, jamás había visto un momento tan difícil para Parques Nacionales. Esto es un llamado de alerta a recuperar la institucionalidad y el equilibrio de este país”, aseguró Castaño.



Ante la grave situación, Miranda solo ha dicho: "Parques Nacionales no es el responsable del orden público ni la seguridad nacional. La fuerza pública, la Fiscalía están encargados de esa misión y definen las medidas que deben tomarse en este tema".



Por otro lado, la entidad también está enfrentando un conflicto social y ambiental que viene cocinando hace algunos años en el municipio de la La Macarena, Meta, específicamente en los parques Tinigua, Picachos y Macarena.



El operativo del ejército llevado a cabo la semana pasada en esta zona, generó un malestar entre los campesinos. Algunos líderes de asociaciones mencionaron que antes de la llegada de las fuerza pública, ya habían llegado a acuerdos con parques. Así las cosas, muchos se sienten traicionados. Incluso convocaron a un plantón hoy en las instalaciones de Parques en Bogotá.



No obstante, Miranda es enfática al afirmar que el diálogo con los campesinos que viven en las áreas protegidas desde tiempo atrás sigue firme. No obstante, con quienes llegaron recientemente a ocupar ilegalmente los parques, no.

¿Es la primera vez que Parques Nacionales atraviesa por esta grave situación?

No es la primera vez. Parques ha trabajado en medio del conflicto armado que ha vivido el país.



Claramente Parques es una institucional ambiental que protege el patrimonio natural de los colombianos, pero es evidente que en muchas zonas lo están haciendo solos. ¿Qué necesitan para que sus guardaparques retomen sus labores en estas áreas?



Parques Nacionales es autoridad ambiental y trabaja con las comunidades locales, con campesinos y comunidades Indígenas y afrocolombianos para lograr la conservación de las áreas. Parques no es el responsable del orden público ni la seguridad nacional. La fuerza pública, la Fiscalía están encargados de esa misión y definen las medidas que deben tomarse en este tema.



Ante lo ocurrido en La Macarena, ¿cómo van a recuperar la confianza con los campesinos que viven en las áreas protegidas?



​Parques ha reconocido a los campesinos y a las organizaciones campesinas que habitan los parques Macarena, Tinigua y Picachos y con ellos dialogado y llegado a acuerdos para detener la deforestación, restaurar y desarrollar actividades permitidas por la ley en los parques. Acordamos que después de Noviembre de 2016 no habría más deforestación. Pero han llegado nuevas personas a deforestar, incendiar, ocupar. Esas personas deben salir y parar sus actividades ilegales. Con los campesinos que han ocupado hace muchos años y con las asociaciones seguimos nuestro diálogo.



¿Cuál es entonces la política nacional? ¿Parques con o sin gente?

​La política de parques es trabajar con la gente para lograr la conservación de estas áreas.



¿Qué espera de la Fuerza de Tarea Ambiental, esa estrategia para tratar de recuperar el control de las reservas naturales que se anunció hoy?

Me parece una excelente iniciativa.



