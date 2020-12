¿Quiénes deben separar basura por código de colores desde enero?

A partir del próximo 1 de enero empezará a regir el nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos, una estrategia liderada por el Ministerio de Ambiente que busca simplificar el proceso de reciclaje.



Esta nueva modalidad implica el uso de tres colores para bolsas o recipientes de basura: Blanco para plástico, cartón, vidrio, papel y metales; Verde para residuos orgánicos como restos de comida y desechos agrícolas; y Negro para residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartón contaminados con comida y papeles metalizados.



Sin embargo, si bien la idea es lograr la unificación de este código de colores a nivel nacional, de momento la medida no podrá ser aplicada en todos los territorios del país, y todo dependerá de si en el respectivo municipio está en marcha un proyecto de aprovechamiento de residuos.



Y es que todos los municipios del país, por normativa, cuentan con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs). Pero no todos lo han puesto en marcha.



De acuerdo con Minambiente “la separación en la fuente en los tres colores se hará en los municipios donde haya proyectos de aprovechamiento funcionando”.



Esto quiere decir que solo los municipios tienen en funcionamiento su proyecto de aprovechamiento de residuos deberán iniciar a operar con los tres colores. En caso de regiones que no estén usando este proyecto, se seguirá depositando la basura en bolsas o recipientes de color negro.

¿Cómo puedo saber si debo o no clasificar mis residuos en los tres colores?

En todo caso, las zonas del país que implementen el código de colores deben realizar una campaña de pedagogía para informar a los pobladores el nuevo mecanismo de recolección de basura.



Así mismo, todas las administraciones municipales difundirán por sus canales de comunicación si deben o no usar la bolsa verde.

¿Qué pasa si no uso ese tipo de colores para separar los residuos?

Si el municipio o distrito ha implementado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos, el no uso de los colores establecidos perjudica la recuperación de los residuos aprovechables.



Por ello, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 94 de la Ley 1801 de 2016, a quien no separe en la fuente los residuos sólidos, ni deposite selectivamente en un lugar destinado para tal efecto, se le impondrá una multa general tipo 3, que equivale a dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).



