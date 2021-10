¿Quién es quién en la COP26?

Líderes políticos, activistas, organizaciones y empresas de más de 200 países se reúnen en la COP26 de Glasgow (Escocia) para tratar de impulsar los objetivos climáticos del Acuerdo de París.



Esta reunión, una de las más importantes a nivel mundial, será crucial para determinar acciones concretas en contra del cambio climático, considerado uno d elos mayores problemas que afronta la humanidad y que amenaza con la vida de todos en el planeta.



De esta forma, los diferentes actores que harán parte de la cumbre serán los responsables de orquestar un plan mundial contra el cambio climático, una tarea que no se antoja nada sencilla. Estos son los principales actores a tener en cuenta:

Protagonistas políticos

Joe Biden: Una de las primeras medidas de Biden como presidente de Estados Unidos fue reincorporar al país en el Acuerdo de París, después de que su predecesor, Donald Trump, retirara su apoyo. Biden ha hecho del medio ambiente uno de los ejes de su programa de Gobierno. Su relación con China, ensombrecida por tensiones comerciales y de seguridad, será una de las claves diplomáticas que marcará la cumbre de Glasgow.



John Kerry: Como secretario de Estado estadounidense, firmó el Acuerdo de París en 2015. Ahora es el enviado especial climático de Biden y jugará un papel relevante en la COP26 tras un año de numerosos viajes alrededor del mundo para preparar la cumbre.



Xi Jinping: Los compromisos que adquiera durante esta década China, un país con 1,4 millones de habitantes que se ha marcado el objetivo es convertirse en la primera potencia mundial, serán decisivos a la hora de cumplir los objetivos climáticos de París. La presencia en Glasgow de su presidente no está confirmada, aunque su ausencia no necesariamente se interpretaría como un paso atrás por parte de Pekín.



Xie Zhenhua: El veterano experto climático fue el negociador chino en el diálogo previo a las cumbres de Copenhague y París. Su designación de nuevo este año como enviado climático del gigante asiático se ha interpretado como una mano tendida para restaurar la diplomacia climática tras cuatro años de frialdad, durante el mandato de Trump en Estados Unidos.



Boris Johnson: El primer ministro británico acaparará protagonismo en Glasgow como anfitrión de la cumbre. Su Gobierno se ha marcado el objetivo de que el Reino Unido alcance las cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050 y ha hecho de la lucha contra la crisis climática uno de los focos de sus políticas, a pesar de que en 2015, poco después de la cumbre de París, aún se mostraba escéptico con el papel de la contaminación humana en el calentamiento global.



Alok Sharma: Como presidente de la COP26, el ministro británico de Empresas, Energía y Estrategia Industrial hasta el pasado enero tendrá un papel central en las negociaciones de la cumbre. Sharma nacido en la India en 1967, ha recorrido en los últimos meses decenas de países, desafiando las restricciones por la pandemia, con el objetivo de allanar el camino antes de la cumbre y arrancar compromisos nacionales que permitan avanzar hacia los objetivos climáticos del Acuerdo de París.



Mario Draghi: Italia ejerce oficialmente de coanfitrión de la COP26, por lo que el papel de su primer ministro será asimismo relevante. Su protagonismo se incrementa al ser al mismo tiempo presidente de turno del G20, un foro que el próximo fin de semana, en su encuentro en Roma, ejercerá de antesala de la cumbre climática.



Narendra Modi: Con una población de 1.300 millones de habitantes, los objetivos de emisiones que se marque la India son cruciales para limitar el calentamiento global. Se espera que Modi sea uno de los mandatarios mundiales presentes en la COP26.



Jair Bolsonaro: El papel del presidente de Brasil en la conservación del Amazonas es crítico, aunque no se espera su presencia en la reunión climática.

Activistas y personalidades

Greta Thunberg: La joven activista sueca, de 18 años, es una de las voces más escuchada de los movimientos ambientalistas. Sus protestas escolares "Fridays for Future" ("Viernes por el futuro") encendieron la llama de numerosos movimientos juveniles reclamando acciones urgentes contra el cambio climático en todo el mundo.



Carlos de Inglaterra: El príncipe de Gales, heredero al trono del Reino Unido, ha sido durante décadas un defensor público de las posturas conservacionistas y las causas medioambientales. Carlos asistirá a la cumbre de Glasgow, mientras que la reina Isabel II ha suspendido su viaje a Escocia para seguir el consejo médico de guardar descanso.



David Attemborough: El naturalista y presentador de televisión británico, de 95 años, es uno de los divulgadores sobre naturaleza más conocidos del planeta. En los últimos años ha contribuido a subrayar problemas medioambientales como el plástico en los océanos y la pérdida de especies.



Papa Francisco: El líder católico no asistirá en persona a la COP26, aunque ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de las prioridades de su pontificado. Francisco y otros líderes religiosos de todo el mundo hicieron este mes un llamamiento urgente para pedir a los Estados acciones concretas y una mayor ambición de cara a la cumbre del clima.



Greenpeace: La organización ambientalista considera la reunión de Glasgow la más importante después de la de París, dado que es la primera de una década en la que la humanidad debe tomar acciones decisivas para frenar el calentamiento.



Extinction Rebellion: Protagonistas de numerosas protestas climáticas en el Reino Unido en los últimos años, los activistas de Extinction Rebellion han cortado regularmente en las últimas semanas las entradas a Londres por carretera para dar visibilidad a sus demandas. Alertan de que no creen que los compromisos que salgan de la cumbre sean suficientes: "No podemos confiar en la COP", han avanzado.

Organismos e instituciones

Foro de vulnerabilidad climática (CVF): 48 países especialmente vulnerables ante la crisis climática han formado un bloque par defender sus intereses. Costa Rica, Filipinas, Maldivas, Bangladés y Filipinas se cuentan entre sus miembros.



OPEP: La Organización de Países Productores de Petróleo, que figura entre las entidades intergubernamentales que participan en la COP26, agrupa a algunos de los principales productores de crudo del mundo, como Arabia Saudí e Irán, y puede jugar un papel en las políticas globales sobre transición energética.



AIE: La Agencia Internacional de la Energía, que agrupa a 30 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España, es uno de los organismos que analiza y recomienda medidas para fomentar el uso de energías limpias y ha urgido a sus miembros a aprovechar la recuperación pospandemia para impulsar esa transición.



EFE

